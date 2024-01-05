Ще рік тому в одному інтерв'ю Дурнєв казав, що вірить в повернення Маріуполя. Зараз його думка не змінилася, однак сумнівається, що це відбудеться швидко.

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Дурнєв висловився про повернення окупованого Маріуполя

Блогер розповів, чи вважає можливим повернення міста під український контроль. Олексій зазначив, що не хоче втрачати надію щодо цього. Також Дурнєв пригадав, як українська армія швидко звільняла окуповані міста.

З приводу скоро, так, ось це завзяття, яке було притаманне більшості українців під час Харківської операції. Дуже швидко були звільнені великі території, росіяни тікали, кидали техніку, позиції, навіть не відстрілюючись. Ми побачили нашу армію, як вона діє, як вони тікають, ми це екстраполювали на інші наші території. Це було логічно так думати,

– сказав він.

Чоловік зазначив, що вірить у повернення Україною Маріуполя під власний контроль. Він вважає, що це питання часу. Однак, прогнозів давати не буде, бо каже, що це неправильно.

Чи вірю я в те, що Маріуполь повернеться в Україну, – так. Чи буде це швидко? Тепер думаю, що ні. Складно прогнозувати. З прогнозами в цій війні взагалі треба зав'язувати. Прогнозувати щось х*рове не хочеться, бо трошки вірю – буде так, про що ти думаєш. Але робити такі прогнози, тим паче короткотермінові, точно не треба,

– додав Олексій.

Інтерв'ю Олексія Дурнєва: дивіться відео онлайн

Хто ще зі знаменитостей висловлювався про Маріуполь

Телеведучий Андрій Бєдняков також родом з Маріуполя. Нещодавно він поширював архівне відео, де можна побачити портове місто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ролик зняли у 2022 році під час різдвяно-новорічних свят. Він супроводжується композицією реп-виконавиці Alyona Alyona – "Маріуполь. Хоробрі міста". Тоді місто було прикрашене святковими декораціями та ілюмінацією. Також там було дуже багато людей.

Відомо, що в грудні 2022 року окупанти знищили будинок, де Бєдняков проживав у Маріуполі. Там пройшло дитинство та юність телеведучого. Андрій тоді зізнався, що ненавидить росіян за те, що вони зробили.