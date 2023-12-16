Український телеведучий опублікував на своїй сторінці ролик, що розчулив мережу. На ньому зображені кадри з Маріуполя до повномасштабного вторгнення.
До слова Втратив найцінніше: відомого артиста, який служить в ЗСУ, обікрали в потязі
Андрій Бєдняков сумує за Маріуполем
Цей ролик зняли у 2022 році в період різдвяно-новорічний період. Він озвучений піснею реперки Alyona Alyona – "Маріуполь. Хоробрі міста".
Шоумен, який родом з Маріуполя, показав місто, прикрашене святковими декораціями, ілюмінацією. Також у ролику зображені й багато мешканців.
Сумую за тобою, моє місто. Українське місто біля моря,
– написав Андрій Бедняков.
Маріуполь до 24 лютого 2022: відео
Відео довоєнного святкового Маріуполя розчулило шанувальників Андрія Бєднякова. Особливо тих, чий дім відібрали росіяни.
- "Мені так жаль... Ніколи не була у цьому місті... Але моє серце розривається від болю";
- "Я була так лише раз, та вірю, що місто повстане. Людей тільки й долі ніколи вже не повернути";
- "Місто моє, Маріуполь, ти чуєш, я поряд";
- "Я не з цього міста, але цей біль на все життя";
- "Місто дитинства назавжди в пам'яті. Я сумую за Донецьком, місто мільйона троянд. На вихідних на шашлики у Волноваху або на набережну в Маріуполь";
- "Ніколи не була, але обов'язково поїду. Маріуполь став рідним для кожного українця".