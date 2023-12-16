Український телеведучий опублікував на своїй сторінці ролик, що розчулив мережу. На ньому зображені кадри з Маріуполя до повномасштабного вторгнення.

До слова Втратив найцінніше: відомого артиста, який служить в ЗСУ, обікрали в потязі

Андрій Бєдняков сумує за Маріуполем

Цей ролик зняли у 2022 році в період різдвяно-новорічний період. Він озвучений піснею реперки Alyona Alyona – "Маріуполь. Хоробрі міста".

Шоумен, який родом з Маріуполя, показав місто, прикрашене святковими декораціями, ілюмінацією. Також у ролику зображені й багато мешканців.

Сумую за тобою, моє місто. Українське місто біля моря,

– написав Андрій Бедняков.

Маріуполь до 24 лютого 2022: відео

Відео довоєнного святкового Маріуполя розчулило шанувальників Андрія Бєднякова. Особливо тих, чий дім відібрали росіяни.