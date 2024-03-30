Після фото під крапельницею: Сашко Положинський повідомив, що переніс дві операції

Український співак і військовий Олександр Положинський днями налякав фанів світлиною під крапельницею. Тепер він повідомив, що йому зробили дві операції на очі.

Як наслідок, на нього чекає тривалий післяопераційний період стриманості та обережності. До того ж виконавець зізнався, що він дещо змінив вид своєї діяльності й розсекретив, чим тепер буде займатися.

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Артист повідомив, що йому провели два хірургічних втручання для покращення зору, тож тепер він проходитиме реабілітацію.

Операції пройшли чудово, виявилися й близько не такими страшними, якими здавалися до того, тепер маю витримати доволі тривалий післяопераційний період стриманості та обережності,

– поділився співак.

Він додав, що з квітня стане ведучим радіопрограми.

Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але раз наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною,

– підкреслив виконавець.

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