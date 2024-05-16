Олександр Волошин відверто пояснив, чому не йде на фронт

Мобілізація – питання, яке турбує більшість українців, зокрема, й зірок шоубізнесу. Днями свою думку стосовно цього вислови колишній чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин.

Блогер зізнався, чому не йде воювати. Олександр вважає, що перебуваючи на передовій, він не зміг би заробляти кошти, відтак не зміг би допомагати військовим.

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Що Олександр Волошин сказав про мобілізацію

Інфлюенсер переконаний, що в тилу він може більше допомагати війську, ніж на фронті.

Я розумію, що, якщо тут будуть такі, як я, які заробляють і акумулюють кошти, то пацанам там точно буде легше. Скільки ми передали цих машин, скільки ми передали коштів, скільки пацанів нам вдячні – ми б там такого не зробили. Перебуваючи там, я не зміг би заробляти кошти, не зміг би допомагати,

– зазначив блогер.

Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн

Що інші зірки говорять про мобілізацію