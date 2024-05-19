Усик і Ф'юрі провели в рингу дванадцять раундів. Водночас долю переможця вирішували судді. Так, з рахунком 115:112, 114:113 і 113:114 абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі став Олександр Усик. Детальніше про реакцію Катерини Осадчої, Маші Єфросиніної, Григорія Решетника та інших українських зірок на перемогу боксера, розповість Show 24.

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Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала фото з бою боксерів, на якому видно надпис імені Марія на шортах українця. Саме так звати наймолодшу доньку Усика, яка народилася в січні цього року. Єфросиніна висловила гордість за Олександра і поділилася, що їй в цьому поєдинку сподобалося все, підкресливши надпис на шортах боксера.



Маша Єфросиніна відреагувала на перемогу Усика / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тарас Цимбалюк

Актор показав світлину, на якій Усик відправив Ф'юрі у нокдаун. Водночас Тарас зізнався, що відчуває гордість за Олександра.



Тарас Цимбалюк привітав Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Осадча

Телеведуча опублікувала кадри з моменту оголошення результатів поєдинку. Також вона зазначила, що Україна переможе на кожному полі бою.



Усик отримав привітання від Осадчої / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джамала

Артистка подякувала українському боксеру за перемогу. До того ж вона опублікувала кадр, на якому Усик тримає пояс, за який він так запекло боровся з Ф'юрі. Водночас співачка поділилася, що пишається Олександром.



Джамала відреагувала на перемогу Усика / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

Телеведучий опублікував світлину, на якій Усик отримав переможні пояси та радіє новому титулу разом з командою.



Григорій Решетник привітав Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ольга Фреймут

Ведуча подякувала Усику за перемогу в поєдинку з Ф'юрі. Водночас вона опублікувала фото, на якому боксери стоять один навпроти одного.

Момент, який запам'ятаю, як Саша хрестився рукавичкою. З Богом все можливо. Україна переможе,

– написала Фреймут.



Усик отримав привітання від Фреймут / Скриншот з інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва

Співачка опублікувала мем, на якій, замість статистики знищеної російської техніки, постав Ф'юрі, якого переміг Усик у поєдинку.



Надя Дорофєєва креативно привітала Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ксенія Мішина

Акторка розповіла, що її син дивився бій Усика та Ф'юрі. Водночас вона привітала українського боксера з перемогою.

Я відрубилась, а потім мене розбудили радісними криками,

– зізналася Ксенія.



Ксенія Мішина дивиться поєдинок Усика та Ф'юрі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталія Могилевська

Співачка опублікувала кадр, на якому оголосили переможця боксерського поєдинку.

Наш чемпіон! Безмежна гордість! Це було потужно. Дякуємо!

– написала Наталія.



Могилевська привітала Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж після закінчення поєдинку, президент України Володимир Зеленський також привітав Олександра Усика з новим титулом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Лідер країни зазначив, що ця битва довела, що "українська витримка і сила народжують українську перемогу".