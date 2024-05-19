Усик і Ф'юрі провели в рингу дванадцять раундів. Водночас долю переможця вирішували судді. Так, з рахунком 115:112, 114:113 і 113:114 абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі став Олександр Усик. Детальніше про реакцію Катерини Осадчої, Маші Єфросиніної, Григорія Решетника та інших українських зірок на перемогу боксера, розповість Show 24.
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Маша Єфросиніна
Ведуча опублікувала фото з бою боксерів, на якому видно надпис імені Марія на шортах українця. Саме так звати наймолодшу доньку Усика, яка народилася в січні цього року. Єфросиніна висловила гордість за Олександра і поділилася, що їй в цьому поєдинку сподобалося все, підкресливши надпис на шортах боксера.
Маша Єфросиніна відреагувала на перемогу Усика / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тарас Цимбалюк
Актор показав світлину, на якій Усик відправив Ф'юрі у нокдаун. Водночас Тарас зізнався, що відчуває гордість за Олександра.
Тарас Цимбалюк привітав Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катерина Осадча
Телеведуча опублікувала кадри з моменту оголошення результатів поєдинку. Також вона зазначила, що Україна переможе на кожному полі бою.
Усик отримав привітання від Осадчої / Скриншот з інстаграм-сторіс
Джамала
Артистка подякувала українському боксеру за перемогу. До того ж вона опублікувала кадр, на якому Усик тримає пояс, за який він так запекло боровся з Ф'юрі. Водночас співачка поділилася, що пишається Олександром.
Джамала відреагувала на перемогу Усика / Скриншот з інстаграм-сторіс
Григорій Решетник
Телеведучий опублікував світлину, на якій Усик отримав переможні пояси та радіє новому титулу разом з командою.
Григорій Решетник привітав Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ольга Фреймут
Ведуча подякувала Усику за перемогу в поєдинку з Ф'юрі. Водночас вона опублікувала фото, на якому боксери стоять один навпроти одного.
Момент, який запам'ятаю, як Саша хрестився рукавичкою. З Богом все можливо. Україна переможе,
– написала Фреймут.
Усик отримав привітання від Фреймут / Скриншот з інстаграм-сторіс
Надя Дорофєєва
Співачка опублікувала мем, на якій, замість статистики знищеної російської техніки, постав Ф'юрі, якого переміг Усик у поєдинку.
Надя Дорофєєва креативно привітала Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ксенія Мішина
Акторка розповіла, що її син дивився бій Усика та Ф'юрі. Водночас вона привітала українського боксера з перемогою.
Я відрубилась, а потім мене розбудили радісними криками,
– зізналася Ксенія.
Ксенія Мішина дивиться поєдинок Усика та Ф'юрі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Наталія Могилевська
Співачка опублікувала кадр, на якому оголосили переможця боксерського поєдинку.
Наш чемпіон! Безмежна гордість! Це було потужно. Дякуємо!
– написала Наталія.
Могилевська привітала Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс
До того ж після закінчення поєдинку, президент України Володимир Зеленський також привітав Олександра Усика з новим титулом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Лідер країни зазначив, що ця битва довела, що "українська витримка і сила народжують українську перемогу".