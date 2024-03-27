Після важкого поранення на війні: ветеран Олександр Терен назвав розмір своєї пенсії
Джерело:Слава Дьомін
Український військовий Олександр Терен втратив обидві ноги під час бойових дій. Днями він вперше розповів, яку пенсію отримує за інвалідністю, пов'язаною з війною.
Також він поділився, що впливає на її розмір. І до того ж розсекретив, чи має додаткові виплати від держави.
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Яку пенсію отримує Олександр Терен
З'ясувалося, що сума залежить від прожиткового мінімуму, вислуг років, посади, офіційної зарплатні та інших аспектів.
Це дуже великий ряд причин, які впливають, власне, на кінцевий результат пенсії, яку людина отримує внаслідок отримання інвалідності. Я зараз належу до першої групи,
– поділився військовий.
Водночас Олександр зазначив, що отримує трохи більше, ніж 15 тисяч гривень, враховуючи його штатну посаду
Наприклад, ти займаєш якусь керівну посаду. Відповідно, на тебе ж більше закладається заробітної плати, і, відповідно, воно потім все конвертується в пенсію,
– пояснив Терен.
Втім, інших виплат від держави воїн наразі не отримує.
Хто такий Олександр Терен і що про нього відомо
- Це український доброволець, який вступ у військо з початком повномасштабного вторгнення, приєднавшись до батальйону "Карпатська Січ", де виконував роль мінометника.
- Під час запеклих боїв у Харківській області він зазнав серйозних поранень, у результаті яких втратив ноги.
- Після цього захисник пройшов реабілітацію у США, де йому встановили протези. Олександр вже навчився на них ходити, бігати та навіть керувати автомобілем.
- Цікаво, що Терен минулого року брав участь в "Іграх Нескорених", де став бронзовим призером з плавання.
- Крім того, воїн написав книгу "Історія впертого чоловіка", а зараз активно розвиває інклюзивне тревелшоу "Відвал ніг, або All інклюзив".