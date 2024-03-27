Після важкого поранення на війні: ветеран Олександр Терен назвав розмір своєї пенсії

Український військовий Олександр Терен втратив обидві ноги під час бойових дій. Днями він вперше розповів, яку пенсію отримує за інвалідністю, пов'язаною з війною.

Також він поділився, що впливає на її розмір. І до того ж розсекретив, чи має додаткові виплати від держави.

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Яку пенсію отримує Олександр Терен

З'ясувалося, що сума залежить від прожиткового мінімуму, вислуг років, посади, офіційної зарплатні та інших аспектів.

Це дуже великий ряд причин, які впливають, власне, на кінцевий результат пенсії, яку людина отримує внаслідок отримання інвалідності. Я зараз належу до першої групи,

– поділився військовий.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни була встановлена на рівні 15 000 гривень для першої групи, 12 000 гривень для другої групи та 8 500 гривень для третьої групи.

Водночас Олександр зазначив, що отримує трохи більше, ніж 15 тисяч гривень, враховуючи його штатну посаду

Наприклад, ти займаєш якусь керівну посаду. Відповідно, на тебе ж більше закладається заробітної плати, і, відповідно, воно потім все конвертується в пенсію,

– пояснив Терен.

Втім, інших виплат від держави воїн наразі не отримує.

Хто такий Олександр Терен і що про нього відомо