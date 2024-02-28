У програмі захисник відвідує різні українські міста й тестує їх на безбар'єрність з публічними особистостями. Разом вони перевіряють туристичні маршрути, пам'ятки й музеї.

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Єфросиніна з'явилась у інклюзивному проєкті

У новому випуску програми "Відвал ніг" Маша сіла в крісло колісне та перевірила на безбар'єрність Львів разом з Олександром Тереном. Вони також показали, наскільки доступно людям з інвалідністю потрапити в заклад, забронювати готель чи покататися на ковзанці.

Ведуча розповіла, що місцями пересуватися по Львові, було незручно. Однак, її тішить, що цю проблему почали нарешті порушувати.

Подорож була вражаючою, подекуди дуже незручною, подекуди сповнена неочікуваних приємностей. Було по-різному, чесно скажемо. Але найголовніше, що ми зустріли людей яким небайдужа тема безбар'єрності. І ми побачили, що це питання вже рушає з мертвої точки,

– висловилась вона.

У шоу було видно, що Маша боялась сідати в крісло колісне та кілька хвилин наважувалась. Також Терен пояснював їй, як правильно керувати ним, щоб воно рухалось. Ведуча навіть не здогадувалась, скільки незручностей це викликає.

Тревелшоу "Відвал ніг, або All інклюзив": дивіться відео онлайн

Утім, за словами Єфросиніної, суспільство має працювати над тим, щоб людям з інвалідністю було комфортно себе почувати. Адже зараз багато військових з ампутаціями, яким потрібна підтримка та допомога, тому не можна залишатися байдужим.

Що відомо про Олександра Терена