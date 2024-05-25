Це була жесть, – ветеран війни Олександр Терен відверто розповів про втрату ніг на фронті

Ветеран війни та головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен розповів історію як втратив ноги на фронті. До того ж він зізнався як пережив той біль у кінцівках, який з’явився одразу.

Також Олександр зізнався, що попри втрату ніг, хотів повернутися на фронт. Втім, він передумав, оскільки зрозумів, що не буде ефективним на війні.

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Що розповів Терен про втрату ніг на війні

За словами військового, все відбулося 24 серпня 2022 року. У той день стався шалений обстріл позиції, де перебував Олександр, хоч такого раніше не було. Втім, ветеран одразу зрозумів, що втратив ноги, оскільки біль у кінцівках був шалений.

Це був дуже скажений біль. Навіть не можу словами описати цей біль, якийсь пекельний, насправді. Я зрозумів, що все, це в мене однозначно немає ніг, бо так боліти може тільки тоді, коли реально їх нема. Тим паче мене засипало землею в окопі, і я думаю: "Точно вже без ніг",

– поділився Олександр.

Протягом наступних двох місяців після обстрілу Терен думав тільки про біль у ногах. Як зізнався військовий, йому не допомагали знеболювальні препарати, тому доводилося мужньо терпіти й чекати, коли стане легше.

Ці фантомні болі десь 2 місяці просто розривали максимально, я вже думав, що поїду дахом, якщо чесно, бо це нереально терпіти. Знеболювальні просто не працювали. І ти лежиш, терпиш, не спиш, не їсиш, не ходиш. Тобі постійно роблять операції. Це була жесть,

– зазначив Терен.

Водночас військовий розповів, що попри втрату ніч, все одно хотів повернутися на фронт. Однак, він зрозумів, що не буде таким ефективним на війні, як це було раніше. Тому Олександр почав думати над тим, що зможе робити у ролі цивільного.

Олександр Терен про втрату ніг на війні: дивіться відео онлайн

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