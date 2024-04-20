Це ж прям класно, – ветеран Олександр Терен неочікувано заговорив про участь у шоу "Холостяк"

Український військовий Олександр Терен, відомий за створенням проєкту "Відвал ніг", нещодавно поділився бажанням взяти участь у проєкті "Холостяк". До того ж він пояснив свої мотиви та ставлення до цього шоу.

За словами Олександра, він не проти піти на проєкт. Ба більше, військовий розповів про місію, яку хоче нести, за умови його участі в шоу.

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Чому Терен хоче взяти участь у шоу "Холостяк"

Захисник зізнався, що бажання стати новим "холостяком" пов'язане не з розважальною складовою, а навпаки – з соціальною. На його думку, так, він зможе сформувати позитивний образ ветерана війни в українців. До того ж Олександр впевнений, що йому це вдалося б втілити, за умови участі у шоу.

Я б не відмовився від участі у цьому проекті. Але в більшості саме за соціальною складовою. Ну, прикиньте, хлопець без ніг, ветеран – холостяк. І за нього "б'ються" 10 чи 15 жінок. Це ж прям класно! Я просто пропагую і намагаюсь сформувати позитивний образ ветерана у суспільстві. Тому такий масштабний проект однозначно дуже позитивно повпливав би на цю місію,

– зізнався захисник.

Водночас керівництво проєкту "Холостяк" ніяк не прокоментувало заяву військового. Однак, цілком ймовірно, що до бажання Олександра таки дослухаються.

Інтерв'ю Олександра Терена: дивіться відео онлайн

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