Не бачу нічого, – зірка "Перших ластівок" Рудинський розповів, як пройшов ВЛК з вадами зору

Український актор Олександр Рудинський нещодавно навідався до військкомату та пройшов військово-лікарську комісію. Попри те, що чоловік має поганий зір і майже нічого не бачить без лінз, його визнали придатним до служби.

Олександр з іронією згадав про цю ситуацію, адже обстеження в офтальмолога тоді пройшло всього за хвилину. Водночас нещодавно травесті-діва Монро зізналася, що йшла в ТЦК як на розстріл.

До теми Я хвилююся, – Олександр Волошин чесно сказав, чи приходила йому повістка

Як Олександр Рудинський проходив ВЛК

Він поділився, що має дуже поганий зір і ходить в лінзах. Олександр навіть мріє зробити операцію з корекції зору. Водночас на військово-лікарській комісії окулістка заявила, що чоловік придатний до військової служби.

Я під час ВЛК заходжу до офтальмолога, перед цим зняв лінзи, щоб усе було по-чесному. Запитує, які літери я бачу, а я, крім великих "Ш" і "Б", не бачу нічого. Лікар перевірила мене і написала – мінус 4 і мінус 2, придатний,

– поділився актор.

Що цікаво, за словами Рудинського, огляд в лікарки тривав всього близько хвилини, бо вона дуже поспішала.

Інтерв'ю з Олександром Рудинським: дивіться відео онлайн

З яким зором людина не придатна до мобілізації