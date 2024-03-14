Не бачу нічого, – зірка "Перших ластівок" Рудинський розповів, як пройшов ВЛК з вадами зору
Джерело:Маша Єфросиніна
Український актор Олександр Рудинський нещодавно навідався до військкомату та пройшов військово-лікарську комісію. Попри те, що чоловік має поганий зір і майже нічого не бачить без лінз, його визнали придатним до служби.
Олександр з іронією згадав про цю ситуацію, адже обстеження в офтальмолога тоді пройшло всього за хвилину. Водночас нещодавно травесті-діва Монро зізналася, що йшла в ТЦК як на розстріл.
До теми Я хвилююся, – Олександр Волошин чесно сказав, чи приходила йому повістка
Як Олександр Рудинський проходив ВЛК
Він поділився, що має дуже поганий зір і ходить в лінзах. Олександр навіть мріє зробити операцію з корекції зору. Водночас на військово-лікарській комісії окулістка заявила, що чоловік придатний до військової служби.
Я під час ВЛК заходжу до офтальмолога, перед цим зняв лінзи, щоб усе було по-чесному. Запитує, які літери я бачу, а я, крім великих "Ш" і "Б", не бачу нічого. Лікар перевірила мене і написала – мінус 4 і мінус 2, придатний,
– поділився актор.
Що цікаво, за словами Рудинського, огляд в лікарки тривав всього близько хвилини, бо вона дуже поспішала.
Інтерв'ю з Олександром Рудинським: дивіться відео онлайн
З яким зором людина не придатна до мобілізації
- До цього переліку входять особи, які мають виражені анатомічні зміни або дефекти повік, орбіти, кон'юнктиви та інших структур ока, що призводять до значних порушень зорових або рухових функцій обох очей.
- Підкреслимо, що короткозорість або далекозорість, котра перевищує 12,0 дптр в одному меридіані ока, або астигматизм з різницею рефракції понад 6,0 дптр у двох основних меридіанах, є одними із захворювань очей, з якими людину не можуть мобілізувати.
- Також не підлягають військовій службі особи із захворюваннями склоподібного тіла та очного яблука, невритом зорового нерва, хворобами й ураженнями зорового нерва та зорових шляхів, відшаруванням сітківки та розривом сітківки будь-якої етіології на обох очах.
- Примітно, що захворювання склери, рогівки, райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти) або судинної оболонки також звільняють від мобілізації.
- Особи з будь-яким типом глаукоми в розвиненій та наступних стадіях, що вражає обидва ока, теж вважаються непридатними до військової служби.
- Крім того, відсторонені від мобілізації люди зі стійким паралічем рухових м'язів очного яблука, який призводить до диплопії, або з гостротою зору нижче 0,1 на одне око чи сліпотою на одне око. У цей список також включили осіб з відсутністю очного яблука, якщо гострота зору ока, що залишилося, нижче 0,3 або гострота зору обох очей 0,2 та нижче.