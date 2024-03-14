Александр с иронией вспомнил об этой ситуации ведь обследование у офтальмолога тогда прошло всего за минуту. В то же время недавно травести-дива Монро призналась, что шла в ТЦК как на расстрел.
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Как Александр Рудинский проходил ВВК
Он поделился, что имеет очень плохое зрение и ходит в линзах. Александр даже мечтает сделать операцию по коррекции зрения. В то же время на военно-врачебной комиссии окулист заявила, что мужчина пригоден к военной службе.
Я во время ВВК захожу к офтальмологу, перед этим снял линзы, чтобы все было по-честному. Спрашивает, какие буквы я вижу, а я, кроме больших "Ш" и "Б", не вижу ничего. Врач проверила меня и написала – минус 4 и минус 2, пригоден,
– поделился актер.
Что интересно, по словам Рудинского, осмотр у врача длился всего около минуты, потому что она очень спешила.
Интервью с Александром Рудинским: смотрите видео онлайн
С каким зрением человек не пригоден к мобилизации
- В этот перечень входят лица, которые имеют выраженные анатомические изменения или дефекты век, орбиты, конъюнктивы и других структур глаза, приводящие к значительным нарушениям зрительных или двигательных функций обоих глаз.
- Подчеркнем, что близорукость или дальнозоркость, которая превышает 12,0 дптр в одном меридиане глаза, или астигматизм с разницей рефракции более 6,0 дптр в двух основных меридианах, являются одними из заболеваний глаз, с которыми человека не могут мобилизовать.
- Также не подлежат военной службе лица с заболеваниями стекловидного тела и глазного яблока, невритом зрительного нерва, болезнями и поражениями зрительного нерва и зрительных путей, отслойкой сетчатки и разрывом сетчатки любой этиологии на обоих глазах.
- Примечательно, что заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты) или сосудистой оболочки также освобождают от мобилизации.
- Лица с любым типом глаукомы в развитой и последующих стадиях, поражающей оба глаза, тоже считаются непригодными к военной службе.
- Кроме того, отстранены от мобилизации люди со стойким параличом двигательных мышц глазного яблока, который приводит к диплопии, или с остротой зрения ниже 0,1 на один глаз или слепотой на один глаз. В этот список также включили лиц с отсутствием глазного яблока, если острота зрения оставшегося глаза, ниже 0,3 или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.