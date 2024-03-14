Александр с иронией вспомнил об этой ситуации ведь обследование у офтальмолога тогда прошло всего за минуту. В то же время недавно травести-дива Монро призналась, что шла в ТЦК как на расстрел.

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Как Александр Рудинский проходил ВВК

Он поделился, что имеет очень плохое зрение и ходит в линзах. Александр даже мечтает сделать операцию по коррекции зрения. В то же время на военно-врачебной комиссии окулист заявила, что мужчина пригоден к военной службе.

Я во время ВВК захожу к офтальмологу, перед этим снял линзы, чтобы все было по-честному. Спрашивает, какие буквы я вижу, а я, кроме больших "Ш" и "Б", не вижу ничего. Врач проверила меня и написала – минус 4 и минус 2, пригоден,

– поделился актер.

Что интересно, по словам Рудинского, осмотр у врача длился всего около минуты, потому что она очень спешила.

Интервью с Александром Рудинским: смотрите видео онлайн

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