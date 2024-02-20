Вона зізналася, що йшла на військово-лікарняну комісію "як на розстріл". До того ж Монро поділилася, що робитиме, якщо отримає повістку.

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Монро пригадала, як ходила до військкомату

З'ясувалося, що наразі травесті-діва навчається на психолога, тому їй був потрібен документ, що підтверджує її військовий облік. Як результат, вона відправилася до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зірка зізналася, що боялася перебувати в кімнаті, заповненій гетеросексуальними чоловіками, втім, на її здивування, все пройшло цілком успішно. Монро навіть зауважила, що було багато охочих їй допомогти. Також люди підходили, щоб сфотографуватися.

Я була в ТЦК. У мене є документ, військовий квиток. Я пройшла ВЛК. Чому це викликає стільки шоку? Сама пішла. Прийшла. Красива. Добрий вечір. Направили на ВЛК. О дев'ятій ранку ВЛК. Пройшла. ВЛК одну, другу. Міську ще потім пройшла. Мені складно про це казати. Це я хорохорюсь, але йшла я як на розстріл,

– зазначила знаменитість.

Монро додала, що спокійно реагуватиме на отримання повістки, зауваживши, що має відстрочку від призову. Водночас вона підкреслила, що якщо її все ж мобілізують, то адаптуватиметься до військового життя.

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Хто така Монро

Справжнє ім'я травесті-діви – Олександр Федяєв. Вона увійшла в історію як перший відкритий трансгендерний представник шоубізнесу в Україні.

Окрім того, що Монро займається своїм блогом, вона також є телеведучою, акторкою та співачкою.

Знаменитість навіть стала співведучою трансляції 92-ї церемонії вручення премії Оскар у 2020 році.

Цікаво, що блогерка офіційно змінила своє прізвище на Монро. Водночас її ім'я та по батькові залишилися незмінними.

"Монро. Усе. Це прізвище. Це додає впевненості. Чому я цього не зробила раніше, не розумію. Я жила в жаху", – поділилася травесті-діва.