Олександр Пономарьов вшанував пам'ять покійної матері й показав її рідкісне фото

Український співак Олександр Пономарьов поділився архівним фото його покійної мами. Її не стало 20 років тому.

Олександр Пономарьов зворушливо вшанував пам'ять покійної матері – Любові Анатоліївни. Він присвятив їй щемливий допис.

До слова Мені шкода їх, – Пономарьов неочікувано висловився про зрадниць Лорак і Повалій

Виконавець розповів, що сьогодні, 25 червня, минуло 20 років зі смерті матері. Олександр Пономарьов опублікував архівне чорно-біле фото Любові Анатоліївни, яка була родом з Донеччини.

Сьогодні 20 років як тебе немає, мамо! Царство Небесне рабі Божій Любові! Пам'ятаємо,

– написав Олександр Пономарьов.



Мама Олександра Пономарьова / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова

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