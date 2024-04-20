Мені шкода їх, – Пономарьов неочікувано висловився про зрадниць Лорак та Повалій

Український співак Олександр Пономарьов відверто поділився ставленням до запроданок Ані Лорак і Таїсії Повалій. До того ж він зізнався, чи підозрював колись, що артистки можуть зрадити Україну.

За словами виконавця, він особисто знайомий з цими співачками. На його думку, якщо вони щасливі жити в Росії, то хай там і залишаються.

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Яке ставлення Пономарьова до Лорак та Повалій

Олександр не міг уявити, що артистки можуть зрадити свою рідну країну. Ба більше, він шкодує, що такі талановиті люди, які народилися в Україні, зробили вибір не на користь своєї батьківщини.

Я не міг уявити. Не розумію, як це відбувається. Про колег говорити неетично, але я не знаю, чи це мої колеги. Бог їм суддя, вони зробили вибір, який зробили. Я шкодую, що талановиті люди, які народилися в Україні, – так їхнє життя склалося й так вони себе повели,

– поділився співак.

До того ж Пономарьову байдуже на те, як спокійно можуть спати артистки-запроданки. Він вважає, що якщо вони щасливі будувати кар'єру в Росії, то хай там і залишаються. Водночас Олександр зізнався, що йому шкода Лорак і Повалій.

Мені шкода їх. І шкода того, що вони зробили,

– запевнив артист.

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