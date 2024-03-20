Пономарьов і Мозгова зворушливо привітали спільну доньку з днем народження: рідкісні фото
Сьогодні, 20 березня, донька Олени Мозгової та Олександра Пономарьова святкує 26 день народження. Зі святом Євгенію вже встигли привітати зіркові батьки.
Вони написали милі привітання дівчині. Крім того, співак і продюсерка виставили рідкісні фотографії доньки.
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Як Пономарьов привітав доньку з днем народження
Виконавець поширив селфі з Євгенією, де дівчина стояла поруч з батьком, коли той щиро усміхався.
Многая і благая літа тобі! Люблю тебе,
– написав під фото артист.
Як Мозгова привітала Євгенію зі святом
Продюсерка також написала зворушливе привітання для доньки.
Сонечко моє, моя прекрасна квіточка. Красуня і розумниця. З днем народження! Люблю сильно пресильно. Будь щаслива кожної хвилини свого життя. Ти виросла красивою і зовні, і, що дуже важливо, внутрішньо! Дякую тобі, що ти моя доця,
– зазначила знаменитість.
Крім того, вона опублікувала два фото з дівчиною. На одному з них молода Олена тримає маленьку Євгенію на руках, а на іншому вже доросла донька продюсерки позує в красивому закладі.
Що відомо про шлюб Пономарьова та Мозгової
- Пара познайомилася на фестивалі Володимира Івасюка, а в 1998 році у них народилася донька Євгенія.
- Олександр і Олена прожили разом 10 років, проте зрештою все ж розійшлися.
- Відомо, що це перший шлюб Пономарьова.
- За словами Мозгової, вони з ексчоловіком виявились дуже різними людьми. На її думку, в них в стосунках не було кохання, а шлюб був радше партнерським.
- Своєю чергою Олександр зізнався, що колишня дружина його двічі зраджувала. Спочатку він намагався пробачити, але пізніше вирішив розірвати шлюб. А проте, виконавець і продюсерка не тримають одне на одного зла, вважаючи їхній шлюб цінним уроком.