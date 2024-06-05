Олександр Положинський розсекретив, чим займається на службі у ЗСУ
Джерело:Ранок у Великому Місті
Співак і військовий Олександр Положинський вже протягом двох років перебуває на службі у ЗСУ. Він зізнався, чим наразі займається та як себе почуває після перенесених двох операцій на очах.
Також у травні цього року артист відзначив два роки військової служби. З цієї нагоди він показав свою форму, яка згоріла на Вуглегірській ТЕС.
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Виконавець поділився, що наразі перебуває в Києві. Керівництво Олександра сказало йому вести програму на радіостанції Армія FM, де частина працівників – військові у лавах ЗСУ.
Сказали: "Так, йди на радіо, роби програму". Я кручу різну музику, закордонну і українську, до мене часто приходять гості,
– зізнався Положинський.
До того ж співак розповів, що у березні цього року переніс дві операції на очах. Військовий мав проблеми із зором, які сильно заважали йому виконувати службу. Втім, Олександр задоволений результатом операції.
Зараз врешті-решт завдяки тому, що я проходжу службу в Києві та отримав направлення з госпіталю, мені зробили операцію. Я дуже задоволений. Саме під час перебування на фронті і різних польових виходів я відчув незручності, пов’язані з тим, що я змушений ходити в лінзах,
– поділився артист.
Олександр Положинський про те, чим займається зараз: дивіться відео онлайн
Олександр Положинський у ЗСУ: що відомо
- Співак після початку повномасштабного вторгнення майже одразу підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ.
- З травня 2022 року Положинський перебував на службі в 47 батальйоні, а через деякий час став командиром відділення.
- Минулого року чоловік покинув 47 ОМБр "Маґура" та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. Згодом у співака почались значні проблеми зі здоров'ям, через які йому довелося перенести дві операції з корекції зору.