Олександр Положинський розсекретив, чим займається на службі у ЗСУ

Співак і військовий Олександр Положинський вже протягом двох років перебуває на службі у ЗСУ. Він зізнався, чим наразі займається та як себе почуває після перенесених двох операцій на очах.

Також у травні цього року артист відзначив два роки військової служби. З цієї нагоди він показав свою форму, яка згоріла на Вуглегірській ТЕС.

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Виконавець поділився, що наразі перебуває в Києві. Керівництво Олександра сказало йому вести програму на радіостанції Армія FM, де частина працівників – військові у лавах ЗСУ.

Сказали: "Так, йди на радіо, роби програму". Я кручу різну музику, закордонну і українську, до мене часто приходять гості,

– зізнався Положинський.

До того ж співак розповів, що у березні цього року переніс дві операції на очах. Військовий мав проблеми із зором, які сильно заважали йому виконувати службу. Втім, Олександр задоволений результатом операції.

Зараз врешті-решт завдяки тому, що я проходжу службу в Києві та отримав направлення з госпіталю, мені зробили операцію. Я дуже задоволений. Саме під час перебування на фронті і різних польових виходів я відчув незручності, пов’язані з тим, що я змушений ходити в лінзах,

– поділився артист.

Олександр Положинський про те, чим займається зараз: дивіться відео онлайн

Олександр Положинський у ЗСУ: що відомо