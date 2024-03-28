Я повернусь, – Олександр Положинський налякав фанів фото під крапельницею

28 березня 2024, 14:50
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Олександр Положинський

Співак Олександр Положинський показався на новому фото під крапельницею. Артист не розповів, що з ним трапилося.

Музикант Олександр Положинський натякнув, що на певний час відійде від роботи. Він опублікував нове фото в інстаграмі, яке неабияк стривожило шанувальників.

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Положинський показався під крапельницею

Олександр Положинський показав, що сидить під крапельницею. Співак не уточнив, що саме з ним трапилося і чому погіршився стан його здоров'я.

"I’ll be back" (Я повернусь), – написав музикант під світлиною. 

Олександр Положинський / Фото з інстаграму Олександра Положинського

Знімок музиканта налякав шанувальників, тож вони побажали Положинському швидкого одужання та повернення. Фани також звернули увагу на те, що в артиста різний розмір зіниць. 

  • "Ого, різниця в зіницях, це ефект від того, що капали? Чи капали, щоб прибрати ефект? Здоровʼя міцного Сашкові!";
  • "Що з Вами робили, що такі різні зіниці в очах?";
  • "Одужуйте, змучені на фото. Дякую";
  • "Здоров'я Вам та міцності";
  • "Швидкого одужання тобі";
  • "Все буде окей. Відпочиньте поки, а тоді вже повернетесь";
  • "Швидкого відновлення та одужання".

Де зараз Олександр Положинський

Співак раніше служив у ЗСУ та був стрільцем 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Вже у червні 2023 Положинський зізнався, що минув рік, як він повернувся з передової. На той час він перебував у столиці, але був готовий їхати на "нуль" у будь-який момент.

Але у листопаді Олександр Положинський попрощався з 47 ОМБр та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. Він зайнявся створенням інформаційного продукту для Військового телебачення України. На початку року Положинський повернувся з новою піснею "На Висоті".

Автор: Марія Касій