За словами артиста, до нього вже навіть зверталися люди, яких обманули. Водночас Олександр наразі не знає, як з цим боротися.
Не пропустіть Я хвилююся, – Олександр Волошин чесно сказав, чи приходила йому повістка
Як Сашко Положинський став жертвою аферистів
Військовий заявив, що невідомі люди використовують його фото. Цього разу вони зробили це для фейкового збору коштів на потреби Збройних Сил України.
Не знаю, як з цим боротися. До мене потім інколи звертаються люди, яких ті обдурили. Я, ніби, не такий вже й бравий вояка. Що їх так до моїх фото притягує?,
– здивувався виконавець.
До того ж Олександр заявив, що це відбулося не вперше.
Хто ще з зірок був жертвами шахраїв
- Наталія Могилевська спростувала чутки про її участь у дитячому конкурсі талантів і застерегла від придбання будь-яких ліків, які рекламуються з використанням її імені. Знаменитість підкреслила, що правдива інформація поширюється тільки через офіційні сторінки в соціальних мережах.
- Також від рук шахраїв постраждала Даша Квіткова. Виявилося, що невідомі особи використовували її впізнаваність для реклами ліків. Блогерка наголосила, що це фейк і закликала прихильників дбати про своє здоров'я.
- Нещодавно аферисти використали госпіталізацію акторки Катерини Тишкевич, щоб зібрати кошти на її нібито лікування. Це дуже обурило актрису, і вона заявила, що для таких недобросовісних осіб має бути окремий казан у пеклі.