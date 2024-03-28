Музыкант Александр Положинский намекнул, что на некоторое время отойдет от работы. Он опубликовал новое фото в инстаграме, которое изрядно встревожило поклонников.

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Положинский показался под капельницей

Александр Положинский показал, что сидит под капельницей. Певец не уточнил, что именно с ним случилось и почему ухудшилось состояние его здоровья.

"I'll be back" (Я вернусь), – написал музыкант под фотографией.

Александр Положинский / Фото из инстаграма Александра Положинского

Снимок музыканта напугал поклонников, поэтому они пожелали Положинскому скорейшего выздоровления и возвращения. Фаны также обратили внимание на то, что у артиста разный размер зрачков.

"Ого, разница в зрачках, это эффект от того, что капали? Или капали, чтобы убрать эффект? Здоровья крепкого Саше!";

"Что с Вами делали, что такие разные зрачки в глазах?";

"Выздоравливайте, измученные на фото. Спасибо";

"Здоровья Вам и крепости";

"Быстрого выздоровления тебе";

"Все будет окей. Отдохните пока, а тогда уже вернетесь";

"Быстрого восстановления и выздоровления".

Где сейчас Александр Положинский

Певец ранее служил в ВСУ и был стрелком 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Уже в июне 2023 Положинский признался, что прошел год, как он вернулся с передовой. В то время он находился в столице, но был готов ехать на "ноль" в любой момент.

Но в ноябре Александр Положинский попрощался с 47 ОМБр и начал службу в другом подразделении ВСУ. Он занялся созданием информационного продукта для Военного телевидения Украины. В начале года Положинский вернулся с новой песней "На Высоте".