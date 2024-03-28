Музикант Олександр Положинський натякнув, що на певний час відійде від роботи. Він опублікував нове фото в інстаграмі, яке неабияк стривожило шанувальників.

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Положинський показався під крапельницею

Олександр Положинський показав, що сидить під крапельницею. Співак не уточнив, що саме з ним трапилося і чому погіршився стан його здоров'я.

"I’ll be back" (Я повернусь), – написав музикант під світлиною.

Олександр Положинський / Фото з інстаграму Олександра Положинського

Знімок музиканта налякав шанувальників, тож вони побажали Положинському швидкого одужання та повернення. Фани також звернули увагу на те, що в артиста різний розмір зіниць.

"Ого, різниця в зіницях, це ефект від того, що капали? Чи капали, щоб прибрати ефект? Здоровʼя міцного Сашкові!";

"Що з Вами робили, що такі різні зіниці в очах?";

"Одужуйте, змучені на фото. Дякую";

"Здоров'я Вам та міцності";

"Швидкого одужання тобі";

"Все буде окей. Відпочиньте поки, а тоді вже повернетесь";

"Швидкого відновлення та одужання".

Де зараз Олександр Положинський

Співак раніше служив у ЗСУ та був стрільцем 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Вже у червні 2023 Положинський зізнався, що минув рік, як він повернувся з передової. На той час він перебував у столиці, але був готовий їхати на "нуль" у будь-який момент.

Але у листопаді Олександр Положинський попрощався з 47 ОМБр та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. Він зайнявся створенням інформаційного продукту для Військового телебачення України. На початку року Положинський повернувся з новою піснею "На Висоті".