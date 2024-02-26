Олександр вже багато років працює над власними проєктами на ютубі. Але була ситуація, коли хакери отримали доступ до його каналу та почали транслювати там свій контент.

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Педан зізнався, що його ютуб-канал зламували хакери

Натомість невідомі почали випускати відео про біткоїни від імені американської компанії. Хакери проводили фальшиві розіграші на сторінці Педана, й таким чином, обкрадали наївних користувачів.

У мене вкрали ютуб. Хакери переробили його на канал американської контори, яка займається біткоїнами. Випустили там фейкове відео й написали: "У нашої контори сьогодні розіграш: ви нам біткоїн, а ми вам – два". І хтось скидає, а вони їх обкрадають,

– розповів Олександр.

Натомість представники ютубу жодним чином не допомогли ведучому повернути сторінку. Вони не повірили, що акаунт належить Педану. Зловмисники зламали канал через дані до старої електронної пошти ведучого.

Допоміг Олександру в цій ситуації український хакер. Він сказав, що йому робити, аби відновити доступ до акаунту. Чоловік не просив жодної винагороди та сказав лише "Слава Україні!".

Я розповів у сторіз і наступного дня пише хлопець, що поверне мені її. Каже: "Заходь зараз, ось твій новий пароль, у тебе є три хвилини прив'язати акаунт до свого телефону". І він мені все повернув!

– додала зірка.

Інтерв'ю Олександра Педана: дивіться відео онлайн

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