Олександр вже багато років працює над власними проєктами на ютубі. Але була ситуація, коли хакери отримали доступ до його каналу та почали транслювати там свій контент.
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Педан зізнався, що його ютуб-канал зламували хакери
Натомість невідомі почали випускати відео про біткоїни від імені американської компанії. Хакери проводили фальшиві розіграші на сторінці Педана, й таким чином, обкрадали наївних користувачів.
У мене вкрали ютуб. Хакери переробили його на канал американської контори, яка займається біткоїнами. Випустили там фейкове відео й написали: "У нашої контори сьогодні розіграш: ви нам біткоїн, а ми вам – два". І хтось скидає, а вони їх обкрадають,
– розповів Олександр.
Натомість представники ютубу жодним чином не допомогли ведучому повернути сторінку. Вони не повірили, що акаунт належить Педану. Зловмисники зламали канал через дані до старої електронної пошти ведучого.
Допоміг Олександру в цій ситуації український хакер. Він сказав, що йому робити, аби відновити доступ до акаунту. Чоловік не просив жодної винагороди та сказав лише "Слава Україні!".
Я розповів у сторіз і наступного дня пише хлопець, що поверне мені її. Каже: "Заходь зараз, ось твій новий пароль, у тебе є три хвилини прив'язати акаунт до свого телефону". І він мені все повернув!
– додала зірка.
Інтерв'ю Олександра Педана: дивіться відео онлайн
Останній скандал за участі Педана
- Олександр повідомляв про намір взяти на поруки колишнього посадовця Міністерства оборони України Олександра Лієва. Чиновника підозрюють у відмиванні коштів на ЗСУ. За словами телеведучого, він знає Лієва багато років як "порядну людину та "хорошого сім'янина".
- Педан намагався поручитися за ексчиновника, що він не покидатиме країну під час слідства. Водночас телеведучий пояснював, що крапку в цій історії мають поставити саме правоохоронні органи.
- 12 лютого колишнього посадовця Міноборони взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід діятиме до 8 квітня.
- Сам Лієв заявив, що не має таких великих коштів, бо отримує набагато меншу зарплатню та утримує сім'ю, у котрій 5 дітей. Тому рішення суду неабияк його здивувало.