За словами ведучого, він розуміє критику людей в свій бік. Однак, чоловік зазначив, що знає Лієва понад 10 років, тому не зміг залишитися байдужим до цієї справи.

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Педан пояснив, чому підтримав чиновника Лієва

Шоумен поділився, що багато років дружить з Лієвим. Олександр розповів, що знає колишнього чиновника Міноборони як "порядну людину та "хорошого сім'янина". До того ж Педан підкреслив, що Лієв з родиною перебуває в Україні під час великої війни.

Я особисто знаю Олександра Лієва понад десять років, ми дійсно товаришуємо протягом усього цього часу. Знаю його як порядну людину, хорошого сім'янина, люблячого батька п'ятьох дітей, чия родина весь період великої війни перебуває в Україні,

– висловився він.

Як зазначив Педан, на засіданні він поручився за ексчиновника, що Лієв під час слідства перебуватиме в Україні та не уникатиме правосуддя. Утім, за словами шоумена, це не означає, що він не вірить в обвинувачення проти колишнього посадовця.

Ця можливість передбачена законом та є абсолютно нормальною практикою. Чи означає це, що я не вірю в ті звинувачення, які йому висунуті? Звісно ж ні, адже це справа правосуддя, і я не можу давати фахових оцінок,

– поділився телеведучий.

Однак, Олександру не вдалося поручитися за Лієва, тому що суд наразі не обрав йому запобіжний захід. "Що буде далі? Це залежить від правоохоронних органів та судової системи України. Як громадянин я вірю, що винні будуть покарані", – підсумував він.

Як відреагували в мережі на пояснення Педана

Користувачі негативно сприйняли такий допис шоумена. Люди вважають, що які б гарні стосунки не були, це не дає права ведучому підтримувати корупціонера.

"Якщо він втече з країни, пане Педан, ви за нього сядите до в'язниці чи заплатите "борги"? Обирати вам".

"Сашо, він може бути тричі класний і порядний сім'янин, твій друг. Ти можеш знати його й сто років! Але це нічого не змінює! Людина пи*дила гроші у військових! Тут далі навіть не*уй говорити!".

"Якщо так станеться, що він втече з країни, чи ви готові задля виконання поруки, виплатити збитки, нанесені державі?".

"Олександре, ви підтримуєте корупціонера! Тому що ваш Лієв вже намагався втекти з країни! Вам не соромно, Олександре, прикривати підозрюваного в корупції на 1,5 мільярдів? Чи розумієте, якщо провину доведуть, що на таких, як ви, буде кров наших захисників та захисниць?".

"Цікаво, а хто ти такий, щоб брати когось на поруки, ще й таку "порядну" людину, яка так "порядно" обікрала військових. Після свого вчинку – ти вже точно ніхто".

Хто такий Олександр Лієв