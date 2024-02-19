У своєму інстаграмі артистка поширила ролик, на якому помітно, що чоловік сидить за кермом авто. Очевидно, він працює таксистом у Києві.

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Злату Огнєвіч переслідують

Співачка поділилась, що переслідувач знову вистежив її неподалік від дому. Він є працівником відомої служби таксі.

Лебідь знову на районі, переслідувач. Працює в "Уклоні". Давно не бачились,

– сказала вона.

Натомість чоловік різко відповів, що приїхав у місцевість, де проживає Огнєвіч через доставку. Він наказав артистці закрити двері його автівки.

"Ти збожеволіла чи що? Що ти хочеш? Я на доставку приїхав, розумієш? У тебе запитання є? Я тебе торкаюся? Приїхав на доставку, а ти двері відчиняєш", – вилаявся він.

Злата сказала переслідувачу, щоб він припинив за нею стежити. Співачка попередила, що звернеться до поліції, якщо чоловік знову з'явиться.



Огнєвіч переслідують / Скриншот з інстаграму артистки

Артистку переслідують не вперше