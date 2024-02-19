У своєму інстаграмі артистка поширила ролик, на якому помітно, що чоловік сидить за кермом авто. Очевидно, він працює таксистом у Києві.
Цікаво Євробачення – не конкурс вокалістів, – Злата Огнєвіч про результати та переможниць Нацвідбору
Злату Огнєвіч переслідують
Співачка поділилась, що переслідувач знову вистежив її неподалік від дому. Він є працівником відомої служби таксі.
Лебідь знову на районі, переслідувач. Працює в "Уклоні". Давно не бачились,
– сказала вона.
Натомість чоловік різко відповів, що приїхав у місцевість, де проживає Огнєвіч через доставку. Він наказав артистці закрити двері його автівки.
"Ти збожеволіла чи що? Що ти хочеш? Я на доставку приїхав, розумієш? У тебе запитання є? Я тебе торкаюся? Приїхав на доставку, а ти двері відчиняєш", – вилаявся він.
Злата сказала переслідувачу, щоб він припинив за нею стежити. Співачка попередила, що звернеться до поліції, якщо чоловік знову з'явиться.
Огнєвіч переслідують / Скриншот з інстаграму артистки
Артистку переслідують не вперше
- Відомо, що невідомий стежить за співачкою вже багато років. У 2019 році чоловік погрожував розправою артистці та її рідним. У той період артистка написала заяву в поліцію. Там порушили кримінальне провадження за статтею про загрозу вбивства. Утім, справу не розглянули в судді.
- Улітку минулого року ще один прихильник набридав зірці. Він дуже просив Огнєвіч про зустріч. Злата подала на нього заяву в правоохоронні органи.