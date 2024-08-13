Зокрема, шоумен розсекретив, чи дає йому вступ до вишу відстрочку від мобілізації. Крім того, Олександр зізнався, чи має політичні амбіції.

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Педан поділився, що обрав спеціальність "Публічне управління" для того, щоб глибше зрозуміти процеси державотворення.

Я вступаю для того, щоб вчитися, це друга вища освіта, вона не дає від армії відстрочку, я просто йду вчитися заради того, що після 40 тобі треба створити нові нейронні зв'язки, якщо говорити іншими категоріями, це публічне управління, де я дуже хочу розібратися власне в державотворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору,

– пояснив ведучий.

Для довідки! Раніше Педан вивчав економіку, яка, зрештою, виявилася непотрібною для його кар'єри.

Він також зазначив, що не хоче йди до влади.

Я вже відмовлявся декілька разів від таких пропозицій. Я не хочу зараз йти до держсектору. Я хочу його розуміти, щоб з ним більше і якісніше співпрацювати. Я вбачаю майбутнє України в колаборації: держава, громадські організації й приватний сектор. Тільки так ми зможемо багато чого змінити,

– наголосив Педан.

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Зауважимо, донька телеведучого, Лєра, у 2022 році вступила до приватного Українського католицького університету. Дівчина здобуває ступінь з соціології, де річна вартість навчання становить понад 80 000 гривень. Валерія пояснила, що відмовилася від навчання за кордоном, щоб підтримати українську систему освіти.