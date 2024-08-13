В частности, шоумен рассекретил, дает ли ему поступление в вуз отсрочку от мобилизации. Кроме того, Александр признался, имеет ли политические амбиции.

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Педан поделился, что выбрал специальность "Публичное управление" для того, чтобы глубже понять процессы создания государства.

Я поступаю для того, чтобы учиться, это второе высшее образование, оно не дает от армии отсрочку, я просто иду учиться ради того, что после 40 тебе надо создать новые нейронные связи, если говорить другими категориями, это публичное управление, где я очень хочу разобраться собственно в создании государства и еще больше создавать таких классных коллабораций от общественного сектора, государства, частного сектора,

– объяснил ведущий.

Для справки! Ранее Педан изучал экономику, которая, в конце концов, оказалась ненужной для его карьеры.

Он также отметил, что не хочет иди во власть.

Я уже отказывался несколько раз от таких предложений. Я не хочу сейчас идти в госсектор. Я хочу его понимать, чтобы с ним больше и качественнее сотрудничать. Я вижу будущее Украины в коллаборации: государство, общественные организации и частный сектор. Только так мы сможем многое изменить,

– подчеркнул Педан.

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Заметим, дочь телеведущего, Лера, в 2022 году поступила в частный Украинский католический университет. Девушка получает степень по социологии, где годовая стоимость обучения составляет более 80 000 гривен. Валерия объяснила, что отказалась от обучения за рубежом, чтобы поддержать украинскую систему образования.