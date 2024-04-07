Олександр Педан у 42 роки планує вступити до університету: яку спеціальність обере ведучий

Відомий телеведучий Олександр Педан вирішив здобути другу вищу освіту. Він у 42 роки планує знову вступити до вишу.

Відомо, що раніше шоумен навчався на економічній спеціальності, проте вона йому не знадобилася в житті. До того ж виявилося, що дружина Олександра теж хоче вступити в той самий університет, що й чоловік.

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Що відомо про вступ Педана до університету

Олександр вирішив здобути ступінь з державного управління.

Це буде про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Державні органи управління, громадські організації,

– розповів телеведучий.

Дружина шоумена також планує вступити до цього вишу, однак наразі не розголошується, яку саме спеціальність вона має намір вивчати.

Інна Педан має десятирічний стаж викладання англійської. Нещодавно вона також отримала диплом сексолога і згодом заснувала власний навчальний заклад, де ділиться знаннями з дітьми. Не зупиняючись на досягнутому, жінка продовжує поглиблювати свої знання. Зараз вона навчається на психоаналітика.

Інтерв'ю з Олександром Педаном:дивіться відео онлайн

Де навчається донька Олександра Педана

Лєра у 2022 році вступила до Українського католицького університету.

Як на мене, один із найкращих університетів. Він таки приватний, там немає бюджетних місць. У мене була позиція, що Лєра навчатиметься на контракті, щоб не займати чиєсь місце. Я збирав та відкладав на її навчання, бо це інвестиція,

– розповідав зірковий батько.