Працював із Притулою та Фреймут: де зараз Олександр Педан, який став обличчям телебачення

Український шоумен і ведучий здобув свою славу завдяки участі в багатьох телевізійних проєктах. Його особлива харизма та вміння триматись у кадрі – стали найважливішими ознаками в професійній кар'єрі.

Олександр Педан народився 1982 року в Хмельницькому. З дитинства чоловік хотів стати актором, тому в шкільні роки був учасником художньої самодіяльності. Ба більше, батько Педана був хореографом Ансамблю українського танцю, тому хлопець понад 10 років займався танцями. Де зараз один із головних шоуменів країни – читайте в матеріалі Show 24.

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Телевізійна кар'єра

Вищу освіту Олександр здобував у Хмельницькому національному університеті на економічному факультеті. З 16 років був активним учасником КВК. Грав у різних лігах і командах.

У 2006 році навіть став ведучим Comedy Club Ua. Тоді Педан взяв собі сценічний псевдонім "Ангел", який став яскравою візитівкою шоумена.

А 2008 рік стає справжнім фурором для Олександра. Легендарна трійця, яка складалась із Сергія Притули, Ольги Фреймут і Олександра Педана, стала улюбленцями мільйонів людей у ранковій програмі "Підйом". Саме тоді до усіх прийшла найбільша слава та впізнаваність.

У своєму інстаграмі Педан ділився, що за час роботи у цьому шоу вони випробували на собі різні ролі та познайомились з усім шоубізнесом. Це була така собі школа виживання, коли в прямий етер треба було виходити в будь-якому стані. Одного разу Сергій та Олександр навіть заснули під час програми через втому.

Згодом медійна кар'єра телеведучого пішла в гору. Він став обличчям багатьох проєктів: "Україна сльозам не вірить", "Співай, якщо зможеш", "Я – Герой", "Інтуїція", "Пакуй валізи", "Хто зверху" та багато інших.

Зазначимо, що у програмі "Хто зверху" Педан є суддею, якого ніколи ніхто не бачив. Адже глядачі під час шоу чують лишень "голос зверху".

Особисте життя

Олександр із майбутньою дружиною Інною познайомилися у 9 класі на грі у шкільному КВК. Згодом разом навчалися в університеті. З того часу закохані не розлучалися. Одружилися у 2003 році, коли обом був 21 рік.

У подружжя народилось двоє дітей – донька Валерія та син Марк.

У 2022 році донька Олександра вступила до Українського католицького університету, що розташований у Львові. Дівчина прийняла рішення здобувати вищу освіту саме в Україні, а не за кордоном.

Валерія навчається на соціології. А вартість контрактного навчання становить 80 тисяч гривень за рік.

Де зараз Олександр Педан

Чоловік продовжує жити й працювати в Україні. Є ведучим і учасником багатьох українських телепроєктів.

Олександр розвиває свій юутб-канал "Педан може", де створює розважальний, пізнавальний та освітній контент. Активно веде свої соцмережі, де ділиться історіями з життя чи підіймає різні теми для обговорення.

Цієї весни Педан повідомив, що вирішив вступити до університету й здобути ступінь з державного управління. Про який виш іде мова шоумен наразі не розголошує.

Це буде про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Державні органи управління, громадські організації,

– розповів телеведучий.

Дружина шоумена також планує вступити до університету, але поки не каже, яку саме спеціальність обере. Зазначимо, що Інна має десятирічний стаж викладання англійської. Нещодавно вона також отримала диплом сексолога і згодом заснувала власний навчальний заклад, де ділиться знаннями з дітьми.

Олександр також публікує збори для військових ЗСУ, показує свої волонтерські ініціативи та публічно ділиться тими жахіттями, які Росія створила на території України.