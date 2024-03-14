Мені дивно, – Рибак розсекретив, як переможець "Холостячки" Еллерт виїхав з України

Гуморист і колишній Ксенії Мішиної Олександр Еллерт зараз мешкає за кордоном, куди перебрався вже після 24 лютого 2022 року. Його друг та колега Андрій Рибак розповів, як комік зміг покинути Україну.

Він наголосив, що не думає, що Саша втік. Водночас зізнався, чи вважає його після цього своїм другом.

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Що Андрій Рибак розповів про виїзд Еллерта у США

Він заявив, що в Олександра є всі необхідні документи для перетину кордону відповідно до чинного законодавства.

На початок вторгнення він був в Україні й законно виїхав. В нього, здається, астма. В нього якась дуже велика проблема з диханням. Це правда,

– поділився Рибак.

Водночас Андрій насправді не розуміє, чому гуморист переїхав, але зазначив, що на це рішення могли вплинути стосунки Олександра з Ксенією Мішиною.

Мені дивно, бо маючи ресурс, бувши публічною людиною тут, він міг би не лише створювати контент, але й допомагати, робити якісь збори. Ми могли б зробити тур,

– зауважив комік.

Попри все Андрій вважає Еллерта своїм другом і сподівається, що з часом між ними буде менше розбіжностей.

Інтерв'ю з Андрієм Рибаком: дивіться відео онлайн

Що відомо про виїзд Олександра Еллерта за кордон