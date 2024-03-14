У зіркової пари Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна підростає спільна донька Ніна, яка народилася 15 січня 2016 року.
Яке прізвище носить донька Мірзояна й Матвієнко
Дівчинку назвали на честь її артистки-бабусі Ніни Митрофанівни Матвієнко, яка за життя її просто обожнювала. Донедавна всі думали, що донька Тоні й Арсена носить татове прізвище. Утім, як виявилося, це не так.
За словами Тоні, Ніна продовжила їхню співочу династію й записана в свідоцтві про народження як Матвієнко. На цьому наполіг Мірзоян. Співак виявив бажання, аби донька продовжила рід Матвієнко. Як зазначила Тоня, вона такого не очікувала від чоловіка.
Донька – Ніна Матвієнко. Тому що так Арсен захотів. Ми назвали доньку на честь мами, але те, що він піде аж так до кінця в цьому, то навіть я цього не очікувала. Коли приїхали оформлювати документи, він наполіг, щоб прізвище було Матвієнко. Сказав: "Нехай вона продовжує ваш великий жіночий рід",
- зізналася Тоня.
Що відомо про шлюб Матвієнко й Мірзояна
- Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян познайомилися на зйомках 1 сезону "Голосу країни" в 2011 році.
- Почуття між зірками спалахнули не відразу. Бурхливий роман розпочався між ними в 2013 році.
- Арсен Мірзоян на той час був одружений і мав двох синів. Утім, любов до Тоні виявилася сильнішою, тому він розлучився.
- У 2016 році у зіркової пари народилася донька Ніна.