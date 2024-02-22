Водночас на думку виконавця, повинен бути діалог влади та громадян щодо мобілізації. Бо якщо змушувати людей до цього, то нічого доброго не вийде.

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Чемеров сказав, що думає про мобілізацію

Як висловився Олександр, мобілізація просто необхідна в наших реаліях. Однак, все повинно відбуватися без цькування та приниження. Тож держава повинна виважено поставитися до цього питання.

Якщо держава буде тебе цькувати за те, що ти боїшся, чи за те, що ти виїхав, і просто тиснути, то ніхто нікуди не піде. І якщо забирати когось силоміць, це не розв'язання питання. Такі люди не принесуть користі, вони не зможуть навчитися. Тому від держави мають бути реальні, активні та правильні дії,

– сказав він.

Чемеров сказав, що потрібно опанувати себе та йти захищати Україну. Адже інакше є ризик опинитися в окупації або взагалі бути страченим росіянами. На думку артиста, щоб було легше, можна гуртуватися з однодумцями та проходити навчання разом. До того ж він закликав уважно споживати інформацію, яка шириться в мережі, аби не бути обманутим.

Треба бути свідомим і розуміти: нині такий час, що коли ти не стаєш свідомим, то не зможеш повноцінно жити. І просто почнеш хворіти. І фізично, і морально. Треба правильно споживати інформацію. Шукати своїх. Збиратися групами. І тренуватися. Бути готовими. Маю надію, що держава теж зробить крок назустріч населенню,

– підкреслив виконавець.

Співак зізнався, що йому не надсилали повістку. Однак, він був у військкоматі та оновив свої дані. Олександр зазначив, що йому не потрібна повістка, адже він постійно їздить на фронт у складі "Культурного Десанту", який заснував з Колею Сєргою у 2022 році.

Яка думка інших зірок про мобілізацію