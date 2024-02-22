Раніше Чемеров дружив з Олександром Реввою (справжнє ім'я виконавця). Утім, після початку повномасштабного вторгнення їхні дружні стосунки припинилися.
Жах Пробив чергове дно: зрадник Бардаш назвав український паспорт "чорною міткою"
Чемеров висловився про Артура Пирожкова
Співак надсилав своєму колишньому товаришу світлини та відео з війни, яку Росія почала проти України. Однак, той жодним чином не реагував. Пирожков не засуджує країну-агресорку, в якій багато років живе та працює. Тому й Чемеров обірвав зв'язок з Реввою.
Він себе проявив реально як скотина. До речі, він – громадянин України з українським чинним паспортом. Відверто кажучи, 70% артистів, операторів, стилістів, які працюють у російському інтертейменті, – українці,
– сказав він.
Також Чемеров висловився про продюсера-утікача Юрія Бардаша. Вони раніше працювали разом та продюсували відомих артистів. Виявилось, що зрадник навіть привласнив собі велику суму Олександра.
"Ми зробили з ним Quest Pistols і групу "Нерви", а також Лєру Козлову з "Ранєток". Бардаш дуже любить гроші. Особисто в мене він вкрав мільйони доларів. Зараз він працює на ФСБ й отримує гроші від банку зі списку Путіна. Я не можу назвати його людиною, він типове російське сміття, яке закінчить дуже погано", – підкреслив Олександр.
Про Пирожкова та Бардаша
- Олександр Ревва (справжнє ім'я Артура Пирожкова) народився у Донецьку. Він навчався у місцевому технікумі промислової автоматики, а згодом – в університеті, утім, не закінчив його. Певний час працював на шахті електрослюсарем. Згодом переїхав до Росії та будував там кар'єру коміка та співака. На початку повномасштабного вторгнення артист поширив допис із підписом: "Зупиніть війну", але не вказав, що її почала Росія. Згодом він замовк.
- А от Юрій Бардаш переїхав до країни-агресорки після початку великого наступу. Він поширює проросійські наративи та ходить на пропагандистські канали. Також періодично Бардаш веде прямі ефіри в своїх соцмережах, де поширює неправдиву інформацію про Україну. А нещодавно зрадник взагалі отримав російське громадянство.