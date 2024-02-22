Раніше Чемеров дружив з Олександром Реввою (справжнє ім'я виконавця). Утім, після початку повномасштабного вторгнення їхні дружні стосунки припинилися.

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Чемеров висловився про Артура Пирожкова

Співак надсилав своєму колишньому товаришу світлини та відео з війни, яку Росія почала проти України. Однак, той жодним чином не реагував. Пирожков не засуджує країну-агресорку, в якій багато років живе та працює. Тому й Чемеров обірвав зв'язок з Реввою.

Він себе проявив реально як скотина. До речі, він – громадянин України з українським чинним паспортом. Відверто кажучи, 70% артистів, операторів, стилістів, які працюють у російському інтертейменті, – українці,

– сказав він.

Також Чемеров висловився про продюсера-утікача Юрія Бардаша. Вони раніше працювали разом та продюсували відомих артистів. Виявилось, що зрадник навіть привласнив собі велику суму Олександра.

"Ми зробили з ним Quest Pistols і групу "Нерви", а також Лєру Козлову з "Ранєток". Бардаш дуже любить гроші. Особисто в мене він вкрав мільйони доларів. Зараз він працює на ФСБ й отримує гроші від банку зі списку Путіна. Я не можу назвати його людиною, він типове російське сміття, яке закінчить дуже погано", – підкреслив Олександр.

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