Цікаво, що вже у березні дівчина відзначатиме 21 день народження. Водночас у грудні минулого року співак поділився, як проводить час з сином.

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Олег Собчук показав фото з донькою

Батько з Тетяною усміхнені сфотографувались під час прогулянки. На світлині вони постали у верхньому одязі. Так, можна побачити, що Олег Собчук одягнув темно-синю куртку й шарф, а Тетяна – картату сорочку й хутряні навушники.

Доця моя рідненька,

– написав під дописом артист.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією підписники зазначили, що Олег і Тетяна дуже схожі й мають гарний вигляд.

"Кайфові разом";

"Гарні такі";

"Як схожі між собою. Колір очей однаковий";

"Чудове фото".

Олег Собчук розлучився з дружиною