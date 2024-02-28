Цікаво, що вже у березні дівчина відзначатиме 21 день народження. Водночас у грудні минулого року співак поділився, як проводить час з сином.

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Олег Собчук показав фото з донькою

Батько з Тетяною усміхнені сфотографувались під час прогулянки. На світлині вони постали у верхньому одязі. Так, можна побачити, що Олег Собчук одягнув темно-синю куртку й шарф, а Тетяна – картату сорочку й хутряні навушники.

Доця моя рідненька,
– написав під дописом артист.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією підписники зазначили, що Олег і Тетяна дуже схожі й мають гарний вигляд.

  • "Кайфові разом";
  • "Гарні такі";
  • "Як схожі між собою. Колір очей однаковий";
  • "Чудове фото".

Олег Собчук розлучився з дружиною

  • Подружжя було разом близько 20 років.
  • Відомий музикант та його дружина Марія мають двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена. Фронтмен СКАЙ розповідав, що після розриву підтримує дружні стосунки з дітьми.
  • Водночас Марія Собчук звинуватила чоловіка в абюзі. Вона навіть заявила, що Олега налаштовує їхню доньку проти неї.
  • На ці обвинувачення співак ніяк не відреагував.