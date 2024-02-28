Цікаво, що вже у березні дівчина відзначатиме 21 день народження. Водночас у грудні минулого року співак поділився, як проводить час з сином.
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Олег Собчук показав фото з донькою
Батько з Тетяною усміхнені сфотографувались під час прогулянки. На світлині вони постали у верхньому одязі. Так, можна побачити, що Олег Собчук одягнув темно-синю куртку й шарф, а Тетяна – картату сорочку й хутряні навушники.
Доця моя рідненька,
– написав під дописом артист.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією підписники зазначили, що Олег і Тетяна дуже схожі й мають гарний вигляд.
- "Кайфові разом";
- "Гарні такі";
- "Як схожі між собою. Колір очей однаковий";
- "Чудове фото".
Олег Собчук розлучився з дружиною
- Подружжя було разом близько 20 років.
- Відомий музикант та його дружина Марія мають двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена. Фронтмен СКАЙ розповідав, що після розриву підтримує дружні стосунки з дітьми.
- Водночас Марія Собчук звинуватила чоловіка в абюзі. Вона навіть заявила, що Олега налаштовує їхню доньку проти неї.
- На ці обвинувачення співак ніяк не відреагував.