Вони разом весело провели час у кінотеатрі. Шанувальники відмітили, що Арсен помітно підріс. Деякі його навіть не одразу впізнали на фото.

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На тлі розлучення Собчук показав фото з сином

На світлинах, які артист поширив у своєму інстаграмі, Арсен з татом позували на тлі ялинки з попкорном. Кумедно, що Олег показав, як у них з сином відрізняється розмір ноги.

Діти ростуть неймовірно швидко й стрімко. 46 розмір ноги. В мене 43,
– підкреслив виконавець.

Реакція мережі

У коментарях під дописом шанувальники підкреслили, що син виконавця справді дуже виріс.

  • "Тепер вже дорослий чоловік! Здоров'ячка та удачі йому";
  • "Боже, який вже дорослий";
  • "Які гарні";
  • "Ого. Так одразу і не впізнати";
  • "Пам'ятаємо ще маленького за кліпами";
  • "Тепер вже не Арсенчик, а Арсен".

Розлучення Олега та Марії Собчук

  • Шлюб зіркового подружжя тривав 20 років. Разом з дружиною Олег виховує двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена.
  • Нещодавно Марія Собчук публічно оголосила про розлучення з відомим музикантом. Вона розповіла, що була в токсичних стосунках. Жінка навіть надала докази у вигляді листування, в якому співак називав її "невдячним створінням".
  • Згодом Олег підтвердив розірвання шлюбу. Він підкреслив, що з Марією офіційно не разом ще з травня. Однак висловлювання про токсичний шлюб ніяк не коментував. Проте наголосив, що підтримує дружні стосунки з дітьми та сумлінно дотримується договірних зобов'язань.
  • Попри це ексдружина лідера гурту СКАЙ розповіла, що Олег налаштовує проти неї доньку, надсилаючи дівчині негативні коментарі про маму з соцмереж.