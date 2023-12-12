Вони разом весело провели час у кінотеатрі. Шанувальники відмітили, що Арсен помітно підріс. Деякі його навіть не одразу впізнали на фото.

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На тлі розлучення Собчук показав фото з сином

На світлинах, які артист поширив у своєму інстаграмі, Арсен з татом позували на тлі ялинки з попкорном. Кумедно, що Олег показав, як у них з сином відрізняється розмір ноги.

Діти ростуть неймовірно швидко й стрімко. 46 розмір ноги. В мене 43,

– підкреслив виконавець.

Реакція мережі

У коментарях під дописом шанувальники підкреслили, що син виконавця справді дуже виріс.

"Тепер вже дорослий чоловік! Здоров'ячка та удачі йому";

"Боже, який вже дорослий";

"Які гарні";

"Ого. Так одразу і не впізнати";

"Пам'ятаємо ще маленького за кліпами";

"Тепер вже не Арсенчик, а Арсен".

Розлучення Олега та Марії Собчук