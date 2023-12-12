Вони разом весело провели час у кінотеатрі. Шанувальники відмітили, що Арсен помітно підріс. Деякі його навіть не одразу впізнали на фото.
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На тлі розлучення Собчук показав фото з сином
На світлинах, які артист поширив у своєму інстаграмі, Арсен з татом позували на тлі ялинки з попкорном. Кумедно, що Олег показав, як у них з сином відрізняється розмір ноги.
Діти ростуть неймовірно швидко й стрімко. 46 розмір ноги. В мене 43,
– підкреслив виконавець.
Реакція мережі
У коментарях під дописом шанувальники підкреслили, що син виконавця справді дуже виріс.
- "Тепер вже дорослий чоловік! Здоров'ячка та удачі йому";
- "Боже, який вже дорослий";
- "Які гарні";
- "Ого. Так одразу і не впізнати";
- "Пам'ятаємо ще маленького за кліпами";
- "Тепер вже не Арсенчик, а Арсен".
Розлучення Олега та Марії Собчук
- Шлюб зіркового подружжя тривав 20 років. Разом з дружиною Олег виховує двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена.
- Нещодавно Марія Собчук публічно оголосила про розлучення з відомим музикантом. Вона розповіла, що була в токсичних стосунках. Жінка навіть надала докази у вигляді листування, в якому співак називав її "невдячним створінням".
- Згодом Олег підтвердив розірвання шлюбу. Він підкреслив, що з Марією офіційно не разом ще з травня. Однак висловлювання про токсичний шлюб ніяк не коментував. Проте наголосив, що підтримує дружні стосунки з дітьми та сумлінно дотримується договірних зобов'язань.
- Попри це ексдружина лідера гурту СКАЙ розповіла, що Олег налаштовує проти неї доньку, надсилаючи дівчині негативні коментарі про маму з соцмереж.