Олег Скрипка чесно зізнався, чи спілкується з рідними, які живуть в Росії

У лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки є родичі з Росії. Він зізнався, чи спілкується з ними.

Зокрема, артист поділився, чи підтримує зв'язок з мамою-росіянкою. Виявилося, вона підтримує сина та його проукраїнські погляди.

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Що Олег Скрипка розповів про спілкування з рідними з Росії

Співак підкреслив, що не спілкується з ними, проте це днями зробила його мама. Вона розмовляла телефоном зі своєю сестрою, а потім – племінницею.

Це немає ніякого змісту. Мама у мене мудра жінка. Вона дзвонить, і вони розмовляють тільки про родичів, хто живий, як себе почувають і тому подібне. А вони починають гнути свою лінію, розповідаючи, що "ми самі себе бомбимо". Це вже дуже складно зрозуміти їхню логіку. І немає жодного сенсу. Ще до 2008, 2010 року з росіянами були намагання щось розказати, але вже у 2014 році стало ясно, що це абсолютно беззмістовна історія,

– заявив виконавець.

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