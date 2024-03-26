Попри те, що зараз Олег служить у Збройних Силах, він знайшов час, щоб привітати свою кохану зі святом. До того ж у листопаді минулого року Сенцов вийшов у світ зі своїм однорічним сином, замилувавши усіх гостей заходу "УП 100".

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У день народження своєї коханої військовий виклав її святкову світлину. На ньому зображена Вероніка, з гарною зачіскою та вдягнена у діловий костюм малинового кольору. Жінка щиро посміхається та дивиться чітко на глядача.

Сонечко, вітаю тебе з Днем народження! Дякую, що ти є в моєму житті!

– підписав світлину режисер.

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