Попри те, що зараз Олег служить у Збройних Силах, він знайшов час, щоб привітати свою кохану зі святом. До того ж у листопаді минулого року Сенцов вийшов у світ зі своїм однорічним сином, замилувавши усіх гостей заходу "УП 100".
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Яке фото опублікував Олег Сенцов
У день народження своєї коханої військовий виклав її святкову світлину. На ньому зображена Вероніка, з гарною зачіскою та вдягнена у діловий костюм малинового кольору. Жінка щиро посміхається та дивиться чітко на глядача.
Сонечко, вітаю тебе з Днем народження! Дякую, що ти є в моєму житті!
– підписав світлину режисер.
Що відомо про подружжя Олега Сенцова та Вероніки Вельч
- Пара одружилися влітку 2022 року, коли чоловік вже служив у Збройних Силах України.
- На початку грудня того ж року у пари народився спільний син Дем'ян. Хлопчик з'явився на світ у США, а вже через три місяці Вероніка привезла дитину в Україну, де він вперше побачив тата-військового.
- У режисера є троє дітей від колишніх стосунків: син Владислав і дві доньки – Аліна та Емма. Дем'ян –четверта дитина Олега Сенцова.
- Водночас Вероніка Вельч теж має сина Лева, якого народила у шлюбі з політичним консультантом Андрієм Круглашовим.
- Сенцов пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він перебуває у складі 47-го ОМБр "Маґура". До того ж дружина не сумнівалася, що режисер піде на війну і спокійно прийняла таке серйозне рішення чоловіка.