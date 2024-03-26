Несмотря на то, что сейчас Олег служит в Вооруженных Силах, он нашел время, чтобы поздравить свою любимую с праздником. К тому же в ноябре прошлого года Сенцов вышел в свет со своим годовалым сыном, очаровав всех гостей мероприятия "УП 100".

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Какое фото опубликовал Олег Сенцов

В день рождения своей возлюбленной военный выложил ее праздничную фотографию. На нем изображена Вероника, с красивой прической и одета в деловой костюм малинового цвета. Женщина искренне улыбается и смотрит четко на зрителя.

Солнышко, поздравляю тебя с Днем рождения! Спасибо, что ты есть в моей жизни!

– подписал фотографию режиссер.

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