Несмотря на то, что сейчас Олег служит в Вооруженных Силах, он нашел время, чтобы поздравить свою любимую с праздником. К тому же в ноябре прошлого года Сенцов вышел в свет со своим годовалым сыном, очаровав всех гостей мероприятия "УП 100".
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Какое фото опубликовал Олег Сенцов
В день рождения своей возлюбленной военный выложил ее праздничную фотографию. На нем изображена Вероника, с красивой прической и одета в деловой костюм малинового цвета. Женщина искренне улыбается и смотрит четко на зрителя.
Солнышко, поздравляю тебя с Днем рождения! Спасибо, что ты есть в моей жизни!
– подписал фотографию режиссер.
Что известно о супругах Олега Сенцова и Вероники Вельч
- Пара поженились летом 2022 года, когда мужчина уже служил в Вооруженных Силах Украины.
- В начале декабря того же года у пары родился общий сын Демьян. Мальчик появился на свет в США, а уже через три месяца Вероника привезла ребенка в Украину, где он впервые увидел папу-военного.
- У режиссера есть трое детей от бывших отношений: сын Владислав и две дочери – Алина и Эмма. Демьян –четвертый ребенок Олега Сенцова.
- В то же время Вероника Вельч тоже имеет сына Льва, которого родила в браке с политическим консультантом Андреем Круглашовым.
- Сенцов пошел защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Он находится в составе 47-го ОМБр "Магура". К тому же жена не сомневалась, что режиссер пойдет на войну и спокойно приняла такое серьезное решение мужа.