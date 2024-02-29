У гурту Kalush Orchestra відбувся експериментальний мінітур у Польщі – він минув без фронтмена. Тимофій Музичук назвав це цікавим досвідом, але зауважив, що Олег Псюк колектив не покидатиме.

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Чи залишає Олег Псюк Kalush Orchestra

Сопілкар розповів, що кожен учасник гурту сильно хвилювався перед кожним виступом без лідера. Але публіка залишилась задоволеною, вони отримали схвальні відгуки.

Звичайно, зміни були помітні, бо без фронтмена виступити досить важко і це був перший наш досвід. Але перед стартом туру ми змінювали звучання всіх пісень, підлаштовували їх, щоб звучали гарно без участі Олега, додавали інтервали, різні мелодії. Звісно, дуже сильно переживали, але нам все вдалося,

– розповів музикант.

Тимофій Музичук зауважив, що гурт відкритий як до музичних експериментів, так і до експериментів зі своїм складом. Таким чином у них народився новий формат.

Олег Псюк та КилимМен / Фото з інстаграму гурту

"У цьому році також не без експериментів – наш гурт трансформується й стає мультифротменним, що вже видно по двох останніх наших піснях", – додав сопілкар.

Зауважимо, мова йде про треки "Вогонь горить" та "Це любов". З них помітно, що колектив має одразу трьох фронтменів Тимофія Музичука, Олега Псюка та Сашу Таба.

Учасник Kalush Orchestra запевнив, що фронтмен Олег Псюк залишиться з колективом.

Але ні, Олег завжди з нами, він залишається, цей український тур буде з ним, він нікуди не йде. Просто ми зробили такий невеличкий експеримент,

– поділився Тимофій Музичук.