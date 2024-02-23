Український блогер днями повернувся до столиці з Харкова. Там він бачився з важливою для нього людиною – братом-військовим.
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Блогер Машуковський про брата-військового
Олег Машуковський зізнався, що востаннє бачив брата ще в дитинстві, однак вони завжди підтримували зв'язок. Чоловік героїчно захищав країну на фронті.
Коли я був у Харкові, я бачився з однією людиною, якою дуже пишаюся. Людина – герой! Я бачився зі своїм братом. Мій брат – військовий. Ми з ним востаннє бачилися ще в дитинстві, але від початку повномасштабної війни підтримували зв'язок,
– розповів блогер.
Олег Машуковський про брата / Фото з інстаграм-сторіз
Машуковський звернувся з подякою до захисника, а також до його побратимів та посестер.
"Він захищав нашу країну від ворога. Героїчно захищав, але, на жаль, пів року тому він втратив кінцівки… Я знаю, що ти це читаєш. Хочу, щоб ти знав, що ти неймовірна людина, герой, наш захисник. Я тобою пишаюся і тисячі людей вдячні тобі та твоїм побратимам і посестрам", – додав Олег Машуковський.
Олег Машуковський про брата / Фото з інстаграм-сторіз
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