Учасник "Культурного десанту" Moisei служить у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. На особистій сторінці він опублікував нове відео з Донецької області.

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Moisei заграв на скрипці на Донбасі

Мойсей Бондаренко посеред засніжених донбаських териконів, стоячи на позашляховику, заграв на скрипці композицію Everybody knows Леонарда Коена та Шерон Робінсон. Це песимістична пісня про те, що може чекати наш світ у майбутньому. У тексті є згадки про СНІД, соціальні проблеми, стосунки між людьми й релігію.

По-особливому композиція зазвучала у виконанні українського військового. Відео оцінили як українці, так і іноземці у коментарях.

Мойсей Бондаренко – Everybody knows: дивіться відео

"Аж до мурашок. Бережіть себе для майбутніх виступів.";

"Як красиво і як боляче";

"Так, всі знають, та мало хто щось робить. Прокинься, плането. Мойсею, ви як завжди неймовірний";

"Прекрасна інтерпретація";

"Як гарно і чуттєво";

"Дуже сильно";

"На териконах співає скрипка", – пишуть користувачі.

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