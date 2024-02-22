За словами артиста, збори можна поширювати у соцмережах, і перебуваючи на війні. Він не сприймає чоловіків, які прикриваються допомогою армії.

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Тамерлан висловився з приводу чоловік-волонтерів

Виконавець нормально ставиться до виїзду за кордон жінок з дітьми. Утім, він вважає дивним, коли чоловіки призовного віку їздять за кордон, нібито збирати кошти для ЗСУ,а насправді – відпочивати.

Коли військовозобов'язані хлопці, які за волонтерською програмою виїжджають і десь опиняються на березі океану, то це трошки дивно. Зараз такий час, коли потрібно бути в одному емоційному потоці й підтримувати тих, кому вкрай важко,

– сказав він.

Водночас співак не засуджує чоловіків-артистів, які бояться йти на війну та залишаються в тилу. Однак, жодним чином не розуміє, зокрема, блогерів, які кажуть, що не йдуть на фронт, бо займаються допомогою ЗСУ.

Колись була розмова про блогерів, які закривають збори, що вони більш корисні в тилу. Але ми бачимо, як ці блогери себе проявляють, маючи уявні привілеї. Я вважаю, що не можна робити якісь категорії, що хтось повинен, хтось не повинен. У нас є громадянський обов'язок перед своєю країною, ніхто його не скасовував,

– підкреслив чоловік.

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