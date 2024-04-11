Українцям складно переосмислювати Чайковського, – Линів вкотре здивувала неоднозначною заявою

Відома українська диригентка Оксана Линів нещодавно виправдовувалася за майбутній виступ з російською оперою Чайковського в Німеччині. Артистка поділилася роздумами щодо неготовності українців сприймати творчість композитора. Водночас вона відповіла, чому не може відмовитися від участі в російській опері.

За словами диригентки, у Європі та в усьому світі композитор не сприймається так вороже, як в Україні. Водночас за кордоном Чайковський славиться стражданнями від тиску імперії та неможливістю розповісти про свою гомосексуальність. Так, він потрапляє у світові тренди гендерної свободи і легалізації одностатевих шлюбів.

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Чому Линів не може відмовитися від виступу з оперою

Оксана заявила, що, якби вона публічно звинуватила російських класиків у війні в Україні, твори яких виконуватиме, то їй довелося б звільнити посаду головного диригента.

Ми, українці, не можемо прийти і отак просто заявити: не грайте російську класику. Бо їм, насправді, буде простіше відмовитись від співпраці з українськими композиторами і артистами, яких вони все одно не знали. Але грати вже відомих їх слухачам Чайковського чи Рахманінова не перестануть. Тобто ведення культурної дипломатії в довгій перспективі є набагато складнішим, ніж політичні ультиматуми,

– зазначила Линів.

Ба більше, вона вважає, що "українцям зараз складно переосмислювати Чайковського". Однак, існує та "сіра зона культурної спадщини", яку світ знає як російську, але вона насправді українська.

Зараз настає такий момент, коли в науковий, виважений спосіб ми повинні говорити про це. І мова не лише про Чайковського. Є імена, які не можна розрізати і сказати – це наше, це не наше, це викидаємо. Тому що цей перехід дуже розмитий. Російські диригенти, хай якими проукраїнськими будуть їх погляди, не будуть розповідати про ці світові імена в прив'язці до України,

– впевнена Оксана.

До того ж Линів вважає важливим створювати і просувати новий сучасний український контент. Водночас не треба нам боятися заявляти про присутність у творчості великих українських імен, які знає весь світ.

Це все треба робити зараз, поки ще є можливість, а не чекати, коли загояться наші рани чи закінчиться війна. І не робити радикальних заяв – вони, на жаль, ніяк не допомагають просуванню української музики. Скоріше навпаки, відлякують. І як би це не звучало страшно, це жахлива, але не перша війна в світі. І немає такої практики в світі через війну вводити цензуру на мистецтво,

– поділилася диригентка.



Виступ Оксани Линів / Фото з інстаграму диригентки

Що відомо про виступ диригентки з російською оперою