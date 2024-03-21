Коли вдома триває війна: українська диригентка Оксана Линів виступить з російською оперою
Джерело:Semperoper Dresden
Всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів виступить у липні 2025 році в Німеччині. Однак, там вона виконуватиме оперу Петра Чайковського "Євгеній Онєгін", поширюючи російську культуру.
За словами організаторів, виступ міститиме субтитри англійською та німецькою мовами. Тому навіть без знань російської мови можна буде також переглянути виступ.
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Оксана Линів виступить в російській опері
Концерт має відбутися у Саксонській державній опері Дрездена. Цікаво, що показ відбудеться аж чотири рази, певно, щоб стовідсотково допомогло людям "пізнати насолоду" від творчості російських митців. Вже з квітня стартуватиме продаж квитків на цю оперу.
Оксана Линів / Фото з фейсбуку диригентки
До того ж разом з диригенткою виступатиме декілька українських оперних солістів: Данило Матвієнко та Ніколь Чірка. Остання стала постійним членом ансамблю опери тільки з 2024 року. Однак, до акторського складу організатори не запросили жодного росіянина.
Оксана Линів свою участь в опері поки ніяк не прокоментувала.
Гучні скандали з Оксаною Линів
- Диригентка була готова співпрацювати із російськими колегами–діячами, не зважаючи на їхні політичні погляди. Спільна робота могла бути реалізована лише за умови підписання "заяви про засудження війни".
- Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році жінка планувала допомогти російським колегам у постановці опери "Іоланта" Петра Чайковського. Пізніше Оксана відмовилася від участі через погіршення стану здоров'я.
- У січні 2023 року Линів погодилася виступити на фестивалі, присвяченому німецькому композитору Ріхарду Вагнеру. Диригентка, щоб вшанувати митця одягнула футболку з надписом Wagner Power, що в перекладі означає "Сила Вагнера".
- Українці обурилися цим вчинком, адже Вагнер асоціюється з Євгеном Пригожиним, а вже потім з німецьким митцем.