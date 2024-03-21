Всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів виступить у липні 2025 році в Німеччині. Однак, там вона виконуватиме оперу Петра Чайковського "Євгеній Онєгін", поширюючи російську культуру.

За словами організаторів, виступ міститиме субтитри англійською та німецькою мовами. Тому навіть без знань російської мови можна буде також переглянути виступ.

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Оксана Линів виступить в російській опері

Концерт має відбутися у Саксонській державній опері Дрездена. Цікаво, що показ відбудеться аж чотири рази, певно, щоб стовідсотково допомогло людям "пізнати насолоду" від творчості російських митців. Вже з квітня стартуватиме продаж квитків на цю оперу.

Оксана Линів / Фото з фейсбуку диригентки

До того ж разом з диригенткою виступатиме декілька українських оперних солістів: Данило Матвієнко та Ніколь Чірка. Остання стала постійним членом ансамблю опери тільки з 2024 року. Однак, до акторського складу організатори не запросили жодного росіянина.

Оксана Линів свою участь в опері поки ніяк не прокоментувала.

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