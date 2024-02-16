Відомо, що Курентзис мовчав про війну, розпочату Росією проти України. Утім, організатори й не вимагали від нього засудження російської агресії, бо хвилюються, що з ним буде після приїзду до країни-агресорки.

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Линів допомоглась скасування концерту російського диригента

Концерт War Requiem був запланований на 12 червня у Бурґтеатрі, що у Відні. Натомість відома українська диригентка Оксана Линів обурилась, що на фестивалі виступатиме Курентзис. Вона сказала, що не може перебувати на одній сцені з громадянином Росії. Тож, думку Линів врахували й виступ Теодора Курентзиса вилучили з програми фестивалю.

Kaddish Requiem займає центральне місце в програмі Віденського фестивалю 2024. Тому після консультацій із симфонічним оркестром SWR ми вирішили не представляти War Requiem під керівництвом Теодора Курентзиса,

– повідомили організатори.

Линів виступатиме у Відні разом із Київським симфонічним оркестром та Національним хором України. Вони виконуватимуть твір українського композитора Євгена Станковича Kaddish Requiem. У ньому йдеться про вбивство євреїв нацистами у 1941 році під Києвом. Також Оксана позитивно висловилась, що російський диригент не з'явиться у Бурґтеатрі.

Ми дуже раді, що Віденський фестиваль знайшов рішення, і дуже раді, що нарешті можемо виконати Kaddish Requiem "Бабин Яр" у Відні. Усі учасники дуже чекають цього особливого концерту 2 червня,

– сказала Линів.

Натомість програмна директорка оркестру SWR Анке Май сказала, що їй дуже шкода, що виступ Курентзиса скасували. Вона сподівається, що оркестр SWR візьме участь у фестивалі "у більш мирні часи".

Хто такий Теодор Курентзис