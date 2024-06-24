З нагоди 30-річчя: "Океан Ельзи" показав архівне фото гурту
Джерело:"Океан Ельзи"
"Океан Ельзи" у цьому році відзначить 30-річчя з моменту заснування. Музиканти показали рідкісне фото гурту, яке зворушило шанувальників.
Також учасники колективу проведуть ювілейний концерт у Палаці Спорту, у Києві. Захід відбудеться восени, 12 жовтня.
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Саме для того, щоб нагадати про свій виступ, гурт опублікував рідкісний кадр. На світлині постав колектив, який позує на камеру.
Водночас Святослав Вакарчук, лідер команди, щиро усміхається, перебуваючи у компанії колег. Фронтмен також розповів, за яких умов створювався цей кадр.
А це вам фото, зроблене у львівській студії після першого виступу "Океану Ельзи" на ТБ. Рік 1995,
– поділився Вакарчук.
Що відомо про ювілейний концерт гурту "Океан Ельзи"
- Виступ колективу називається "Той День". За словами учасників гурту, це буде особливий концерт, який дозволить прихильникам відчути підтримку одне одного у часі війни.
- 24 червня о 14:00 стартує продаж квитків. Ба більше, доступ на подію матимуть усі, хто придбав квитки на тур "Океану Ельзи", який був запланований ще на 2022 рік, включно з концертом у НСК "Олімпійський". Тому, щоб отримати таку можливість треба заповнити форму для обміну квитків.
- Водночас інсайдери повідомляють, що, крім цього концерту, готуються ще кілька проєктів, присвячених історії та творчості гурту. Зокрема, випуск документального фільму про "Океан Ельзи".