Show 24 розповість про композиції, які стали справжніми хітами, підтримуючи дух та даруючи надію. Українська музична індустрія розквітла – сподіваємось, що це триватиме й надалі.

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Skofka – "Чути гімн"

Цей трек очолив хіт-паради у перші місяці після його виходу. Він досі залишається дуже популярним, адже передає емоції українців у час війни та підтримує дух захисників. Пісня присвячена другу автора, який загинув на фронті.

Skofka – "Чути гімн": дивіться відео онлайн

KOLA – "Чи разом?"

Виконавиця KOLA стала відкриттям для українських слухачів у 2022 році. Її пісня "Чи разом" написана у хвилини тривоги, які переслідують багатьох. Композицію називають "народним хітом".

KOLA – "Чи разом?": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров – "Маніфест"

"Бути українцем – це набагато більше, ніж просто мати синій паспорт чи народитися в цій країні". Саме про це пісня Артема Пивоварова, яку впізнає з перших нот мало не кожен. Фани пишуть лише про один її мінус: вона надто коротка.

Артем Пивоваров – "Маніфест": дивіться відео онлайн

SadSvit – Силуети (feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ)

Свій спокій у цій меланхолійній пісні шукало й знаходило безліч слухачів в Україні та поза її межами. Про що свідчили й музичні рейтинги, адже трек був на перших місцях як наприкінці 2022, так і в 2023 році.

SadSvit – Силуети (feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ): дивіться відео онлайн

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Навколо цієї пісні лунали обговорення дуже довго після її виходу: хтось називав це шароварщиною, інші підкреслювали, що це шалена підтримка для захисників. Та не можна посперечатись, що кліп показує справжню роботу воїнів у найгарячіших точках.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва – "Щоб не було"

Різноманітні події в шоубізнесі теж не оминались увагою слухачами. Можна лише припустити, скільки коментарів "прилетіло" Наді Дорофєєвій після розлучення та нового шлюбу. Та співачка була однією з тих, хто залишив свою російськомовну творчість позаду і почав творити нове.

Надя Дорофєєва – "Щоб не було": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna – "Я щаслива"

Klavdia Petrivna точно заслуговує на місце у цьому рейтингу, адже вона одна з найобговорюваніших виконавиць завдяки своїй анонімності. Хвиля популярності прийшла до неї частково й через те, що її цитувала перша леді – а ось і композиція, з якої вона взяла текст.

Klavdia Petrivna – "Я щаслива": дивіться відео онлайн

За понад 2 роки повномасштабної війни в українських артистів вийшло значно більше пісень, ніж можна помістити у цю добірку. Тим паче з'явилися нові імена, які теж варті уваги. Підтримуймо українську музику й надалі.