Уперше в історії: "Океан Ельзи" випустить англомовні треки
Джерело:Святослав Вакарчук
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук потішив шанувальників несподіваною новиною. Український рок-бенд уперше за 30 років існування вирішив презентувати англійські пісні.
Співак підкреслив, що потрібно зробити так, щоб голос України продовжував звучати сильно і натхненно у всьому світі. На це, як виявилося, артистів надихнув перший Оскар в історії країни, яким нагородили документальний фільм "20 днів у Маріуполі".
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ОЕ вперше випустить пісні англійською
Вокаліст колективу опублікував відео, у якому звернувся до світової спільноти з анонсом виходу англомовних треків.
Ми будемо працювати над тим, аби й музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали у світі,
– наголосив Святослав Вакарчук.
Що відомо про українські пісні гурту
- Цікаво, що цьогоріч ОЕ відзначатиме 30-річчя свого існування. Так, на честь свята восени вийде довгоочікуваний український альбом.
- До того ж нещодавно колектив уперше за два роки презентував пісню. Вона називається "Відповідь".
"Відповідь" – вона про біль і пам'ять. "Відповідь" – вона про довічну вдячність. "Відповідь" – вона про складний і довгий шлях до Перемоги. Вона про запитання "скільки ще?…" і про відповідь, яку кожен точно може знайти у своєму серці,
– говорили музиканти.
- До цього після початку повномасштабного вторгнення вийшли треки "Місто Марії" та"Квіти мінних зон".