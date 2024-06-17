Уперше з початку повномасштабного вторгнення: "Океан Ельзи" анонсував ювілейний концерт
Джерело:"Океан Ельзи"
Цьогоріч гурт "Океан Ельзи" відзначатиме 30-річчя свого існування. На честь свята музиканти вирішили організувати великий концерт у Києві.
Захід відбудеться восени, 12 жовтня, у Палаці спорту. Учасники колективу підкреслили, що це буде особливий концерт.
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Цікаво, що музичне дійство має назву "Той День". Квитки на концерт надійдуть у продаж 24 червня. Крім того, доступ на захід матимуть усі, хто придбав квитки на тур "Океану Ельзи", запланований ще на 2022 рік, включно з концертом у НСК "Олімпійський". Водночас для цього треба заповнити форму для обміну квитків.
Учасники колективу наголошують, що це буде не святкування, а особливий концерт, який дозволить фанатам відчути єдність та підтримку одне одного в цей непростий час.
Це "Той день", коли ми зустрінемося, щоб бути разом. Щоб пригадати найдорожче і загадати найважливіше. Щоб дякувати й допомагати тим, завдяки кому ми є зараз і матимемо завтра. Щоб жити, діяти й наближати наш спільний саме той День разом,
– зазначили музиканти.
За даними інсайдерів, окрім концерту в Палаці Спорту, готується низка мистецьких проєктів, присвячених історії та творчості гурту. Зокрема, випуск документального фільму про "Океан Ельзи".
Що відомо про ОЕ після 24 лютого 2022 року
- Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, легендарний гурт не припиняє свою музичну діяльність. З початку війни колектив випустив кілька потужних треків, присвячених героїчній боротьбі українського народу.
- У квітні 2022 року "Океан Ельзи" презентував пісню "Місто Марії", яка стала даниною поваги захисникам Маріуполя. Через кілька місяців, у липні, вийшла композиція "Квіти мінних зон", що вразила слухачів своєю емоційністю та глибиною.
- На другу річницю повномасштабного вторгнення гурт випустив трек "Відповідь". Музиканти описали його як пісню про біль, пам'ять, вдячність і складний шлях до перемоги.
- Крім того, у березні 2023 року колектив вперше у своїй історії представив англомовну пісню Voices Are Rising, яка увійде до майбутнього альбому, повністю написаного англійською мовою.
- Шанувальники "Океану Ельзи" з нетерпінням чекають і на довгоочікуваний український альбом, реліз якого заплановано на осінь цього року.