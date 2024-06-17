Уперше з початку повномасштабного вторгнення: "Океан Ельзи" анонсував ювілейний концерт

Цьогоріч гурт "Океан Ельзи" відзначатиме 30-річчя свого існування. На честь свята музиканти вирішили організувати великий концерт у Києві.

Захід відбудеться восени, 12 жовтня, у Палаці спорту. Учасники колективу підкреслили, що це буде особливий концерт.

Вас також може зацікавити Alekseev, який зустрічається з росіянкою, помітили з відомою блогеркою: фото зірок

Цікаво, що музичне дійство має назву "Той День". Квитки на концерт надійдуть у продаж 24 червня. Крім того, доступ на захід матимуть усі, хто придбав квитки на тур "Океану Ельзи", запланований ще на 2022 рік, включно з концертом у НСК "Олімпійський". Водночас для цього треба заповнити форму для обміну квитків.

Учасники колективу наголошують, що це буде не святкування, а особливий концерт, який дозволить фанатам відчути єдність та підтримку одне одного в цей непростий час.

Це "Той день", коли ми зустрінемося, щоб бути разом. Щоб пригадати найдорожче і загадати найважливіше. Щоб дякувати й допомагати тим, завдяки кому ми є зараз і матимемо завтра. Щоб жити, діяти й наближати наш спільний саме той День разом,

– зазначили музиканти.

За даними інсайдерів, окрім концерту в Палаці Спорту, готується низка мистецьких проєктів, присвячених історії та творчості гурту. Зокрема, випуск документального фільму про "Океан Ельзи".

Що відомо про ОЕ після 24 лютого 2022 року