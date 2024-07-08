Вона звернулася до світової спільноти з закликом допомоги Україні. Співачка наголосила, що для росіян межа моралі – вже давно стерта, тому тут не варто шукати якогось логічного пояснення їхнім цинічним вчинкам.

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Джамала поділилася моторошними кадрами з наслідками ракетного обстрілу по "Охматдиту". Вона також зауважила, що сама декілька тижнів тому три дні лежала зі своїм старшим сином Еміром у цій лікарні.

Я не розумію, якого ворога ці тварини шукали у дитячій лікарні "Охматдит". Але для них межа моралі – вже давно стерта, тому тут не варто шукати якогось логічного пояснення. На це вже просто не вистачає сил. Просто хочеться ще раз нагадати всьому світу, що війна триває. Нам потрібно більше захисту, більше ППО! Нам потрібно більше зброї! Бо ми захищаємо не тільки свою країну, себе, ми намагаємося врятувати своїх дітей,

– підкреслила виконавиця.

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