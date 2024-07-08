Фото наслідків цинічної атаки російських окупантів має побачити увесь світ. Саме про це говорять сьогодні, 8 липня, українські публічні особи, співаки й актори, пише Show 24. Знаменитості поширюють кадри з "Охматдиту" та звертаються до своїх іноземних підписників.

Важливо Росіяни вдарили по Києву: кількість загиблих та поранених зросла

Олена Зеленська

Перша леді показала наслідки ракетного обстрілу та пояснила, що світові потрібно терміново допомагати Україні, аби захистити дітей.

Ракетний обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві – це і є російський погляд на "безпеку" дітей. Абсолютна, невиправдана, нелюдська жорстокість. Не може бути двозначних трактувань, коли обстрілюють медзаклад із сотнями дітей. Ми сподіваємось на допомогу світу, щоб їх захистити,

– написала Зеленська.

Джамала

Співачка нагадала, що всього кілька тижнів тому лежала в "Охматдиті" зі старшим сином. Вже зранку 8 липня лікарня опинилась під російським ударом.

"Я не розумію, якого ворога ці тварини шукали у дитячій лікарні "Охматдит". Але для них межа моралі – вже давно стерта, тому тут не варто шукати якогось логічного пояснення. На це вже просто не вистачає сил. Просто хочеться ще раз нагадати всьому світу, що війна триває. Нам потрібно більше захисту, більше ППО! Нам потрібно більше зброї! Бо ми захищаємо не тільки свою країну, себе, ми намагаємося врятувати своїх дітей",

– підкреслила Джамала.

Alyona Alyona

Реперка розповіла про сьогоднішній обстріл та звернулась до світової аудиторії.

Немає слів. Біль. Спустошення. Світ повинен бачити, що армія рф цинічно та жорстоко вбиває мирних людей, дітей, нищить будинки та інфраструктуру. Світ повинен діяти рішуче, щоб зупинити цей терор!

– підкреслила зірка.

Надя Дорофєєва

Співачка поширила кадри з "Охматдиту", куди влучила російська ракета зранку 8 липня.

Цим потворам байдуже кого вбивати. Дітей в київської лікарні "Охматдит", куди вони влучили зранку, киян, що їдуть на роботу чи перебували вдома, мирних мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Краматорську, Слов'янську і ще багатьох українських міст. Ранок схожий на фільм жахів. Але це наша реальність. Це пекло, яке має побачити та відчути весь світ,

– підкреслила Надя Дорофєєва.

На російський обстріл також відреагували багато інших українських зірок: Настя Каменських, подружжя Решетників, Анатолій Анатоліч та Лілія Ребрик, Катя Осадча, блогери Даша Квіткова, Олександр Волошин, Саба Мусіна. Усі знаменитості підкреслюють: "Вони вбивають наших дітей".

Зірки про ракетну атаку 8 липня / Фото з інстаграму зірок

Масована ракетна атака 8 липня