Она обратилась к мировому сообществу с призывом помощи Украине. Певица отметила, что для россиян граница морали – уже давно стерта, поэтому здесь не стоит искать какого-то логического объяснения их циничным поступкам.

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Джамала поделилась жуткими кадрами с последствиями ракетного обстрела по "Охматдету". Она также отметила, что сама несколько недель назад три дня лежала со своим старшим сыном Эмиром в этой больнице.

Я не понимаю, какого врага эти животные искали в детской больнице "Охматдет". Но для них грань морали – уже давно стерта, поэтому здесь не стоит искать какого-то логического объяснения. На это уже просто не хватает сил. Просто хочется еще раз напомнить всему миру, что война продолжается. Нам нужно больше защиты, больше ПВО! Нам нужно больше оружия! Потому что мы защищаем не только свою страну, себя, мы пытаемся спасти своих детей,

– подчеркнула исполнительница.

Что известно о массированном ракетном обстреле Украины